Adana'da moloz döken sürücüye ceza

Adana'da yol kenarına moloz döken sürücüye ceza
Adana'da yol kenarına moloz döken TIR sürücüsüne para cezası uygulanırken, araç trafikten men edildi
Giriş: 18.02.2025 - 10:25 Güncelleme: 18.02.2025 - 10:25
Adana İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda drone ile uygulama yaptı.
Ekipler, uygulama sırasında yol kenarına park edilen tırdan moloz ve çöp döküldüğünü tespit etti.
Tırın bulunduğu yere giden ekipler, sürücüye 13 bin 177 lira ceza yazdı, aracı trafikten men etti.
Sürücünün yol kenarına moloz dökmesi drone ile kaydedildi.
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