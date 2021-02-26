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Adana'da motosiklete çarpıp kaçan zanlılar yakalandı: 1 yaralı, 3 gözaltı

Adana'da, otomobille çarptıkları motosiklet sürücüsünü yaralayan 3 şüpheli, kovalamaca sonucu yakalandı

Adana'da motosiklete çarpıp kaçan zanlılar yakalandı: 1 yaralı, 3 gözaltı
Motosiklete çarpıp kaçan zanlılar gözaltına alındı
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AA

Merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi Karaafat Caddesi'nde bir hırsızlık şüphelisini araştıran polis ekipleri, 01 DGL 68 plakalı otomobilin 01 RF 364 plakalı motosiklete çarpıp sürücüsünü yaraladıktan sonra kaçtığını telsiz anonslarıyla diğer ekiplere bildirdi.

Şüphelilerin kaçış istikametine çok sayıda ekip sevk edilirken, bacaklarının kırıldığı tespit edilen yaralı motosiklet sürücüsü O.Y. ambulansla Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Mahallede araştırmalarını sürdüren ekipler, şüpheli otomobili Necip Fazıl Bulvarı'nda durdurdu. Ekipler, otomobil sürücüsü C.A ile T.A.H'yı yakaladı. Ara sokaklara kaçan diğer şüpheli İ.H.Y de kovalamaca sonucu yakalandı.

AA'nın haberine göre; ekipler, T.A.H'nin üzerinde bir miktar uyuşturucu madde ele geçirdi. Gözaltına alınan 3 şüpheli Bağlar Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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