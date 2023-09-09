Adana'da orman yangını çıktı
Adana'nın İmamoğlu ilçesinde çıkan orman yangını, karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor
Giriş: 09.09.2023 - 01:12 Güncelleme: 09.09.2023 - 01:13
Topçular Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 10 arazöz, 4 su tankı, 5 ilk müdahale aracı ile çok sayıda personel sevk edildi.
Ekiplerin, yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.