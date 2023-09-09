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        Haberler Gündem Adana'da orman yangını çıktı - Güncel haberler

        Adana'da orman yangını çıktı

        Adana'nın İmamoğlu ilçesinde çıkan orman yangını, karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.09.2023 - 01:12 Güncelleme: 09.09.2023 - 01:13
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        Adana'da orman yangını çıktı
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        Topçular Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 10 arazöz, 4 su tankı, 5 ilk müdahale aracı ile çok sayıda personel sevk edildi.

        Ekiplerin, yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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