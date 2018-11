Adana'da sürücüleri henüz tespit edilemeyen otomobil ile panelvan, D-400 kara yoluyla Ziyapaşa Bulvarı'nın kesiştiği noktada çarpıştı. Kazada yaralanan otomobildeki 2 kişi vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çarpışmanın şiddetiyle yan yatan panelvandaki iki kişi, kapı kilidinin sıkışması sonucu araçtan çıkamadı. Otomobil sürücüsü kazada yara almadan kurtulurken yolcu konumunda bulunan iki kişi ise hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, kaza yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılırken, panelvandan çıkmayan iki kişiyi kaza yerine sevk edilen itfaiye ekipleri kurtardı.

Bu anlar vatandaşlar tarafından, an be an kayda alındı. Görüntü çeken meraklı kalabalık, polis tarafından uzaklaştırıldı. Otomobilin arka koltuğunda boş alkol şişesi ve enerji içeceği kutuları görülürken, hız göstergesinin ise 90 kilometresaatte takılı kalması dikkat çekti. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

AA'nın haberine göre; kaza sonrası bir süre trafiğe kapanan yol, yapılan çalışmaların ardından yeniden açıldı.

