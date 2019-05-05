Adana sahur vakti saat kaçta? sorusu bu gece imsak saatinde uyanarak ilk oruca niyet edecek Adanalılar tarafından araştırılıyor. Diyanet ramazan imsakiyesini haftalık yayınladı. İşte Adana sahur saati...

ADANA SAHUR VAKTİ - 6 MAYIS

Adana'de Ramazan ayının ilk günü yani 5 Mayıs'ı 6 Mayıs'a bağlayan gece (bu gece) saat 04:01'da sahur yapılacak. Adanalı vatandaşlar saat 20.14'te okunacak akşam ezanıyle birlikte yapacak.

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