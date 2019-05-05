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Adana'da sahur saati ne zaman? 6 Mayıs 2019 Diyanet imsakiyesi Adana sahur vakti

Adana sahur vakti ne zaman soruları bu gece sahura kalkacak vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Niyetlerin tutulacağı ardından iftar saatinin bekleneceği ilk sahur için heyecanlı bekleyiş başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı ramazan imsakiyesini yayınladı. İşte Adana sahur vakti 2019

Giriş: 05.05.2019 - 23:53 | Güncelleme:

Adana sahur vakti saat kaçta? sorusu bu gece imsak saatinde uyanarak ilk oruca niyet edecek Adanalılar tarafından araştırılıyor. Diyanet ramazan imsakiyesini haftalık yayınladı. İşte Adana sahur saati...

ADANA SAHUR VAKTİ - 6 MAYIS

Adana'de Ramazan ayının ilk günü yani 5 Mayıs'ı 6 Mayıs'a bağlayan gece (bu gece) saat 04:01'da sahur yapılacak. Adanalı vatandaşlar saat 20.14'te okunacak akşam ezanıyle birlikte yapacak.

DİYANET 2019 İMSAKİYE ADANA

Hicri TarihMiladi TarihİmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
1 RAMAZAN 14406 Mayıs 2019 Pazartesi04:0105:3312:4016:2719:3821:04
2 RAMAZAN 14407 Mayıs 2019 Salı03:5905:3212:4016:2719:3921:05
3 RAMAZAN 14408 Mayıs 2019 Çarşamba03:5805:3112:4016:2719:4021:06
4 RAMAZAN 14409 Mayıs 2019 Perşembe03:5605:3012:4016:2819:4121:08
5 RAMAZAN 144010 Mayıs 2019 Cuma03:5505:2912:4016:2819:4221:09
6 RAMAZAN 144011 Mayıs 2019 Cumartesi03:5405:2812:4016:2819:4221:10
7 RAMAZAN 144012 Mayıs 2019 Pazar03:5205:2712:4016:2819:4321:11
8 RAMAZAN 144013 Mayıs 2019 Pazartesi03:5105:2612:4016:2819:4421:12
9 RAMAZAN 144014 Mayıs 2019 Salı03:5005:2512:4016:2819:4521:14
10 RAMAZAN 144015 Mayıs 2019 Çarşamba03:4905:2412:4016:2919:4621:15
11 RAMAZAN 144016 Mayıs 2019 Perşembe03:4705:2312:4016:2919:4721:16
12 RAMAZAN 144017 Mayıs 2019 Cuma03:4605:2312:4016:2919:4821:17
13 RAMAZAN 144018 Mayıs 2019 Cumartesi03:4505:2212:4016:2919:4821:18
14 RAMAZAN 144019 Mayıs 2019 Pazar03:4405:2112:4016:2919:4921:20
15 RAMAZAN 144020 Mayıs 2019 Pazartesi03:4305:2012:4016:3019:5021:21
16 RAMAZAN 144021 Mayıs 2019 Salı03:4205:2012:4016:3019:5121:22
17 RAMAZAN 144022 Mayıs 2019 Çarşamba03:4105:1912:4016:3019:5221:23
18 RAMAZAN 144023 Mayıs 2019 Perşembe03:4005:1812:4016:3019:5221:24
19 RAMAZAN 144024 Mayıs 2019 Cuma03:3905:1812:4016:3019:5321:25
20 RAMAZAN 144025 Mayıs 2019 Cumartesi03:3805:1712:4116:3019:5421:27
21 RAMAZAN 144026 Mayıs 2019 Pazar03:3705:1712:4116:3119:5521:28
22 RAMAZAN 144027 Mayıs 2019 Pazartesi03:3605:1612:4116:3119:5521:29
23 RAMAZAN 144028 Mayıs 2019 Salı03:3505:1612:4116:3119:5621:30
24 RAMAZAN 144029 Mayıs 2019 Çarşamba03:3405:1512:4116:3119:5721:31
25 RAMAZAN 144030 Mayıs 2019 Perşembe03:3305:1512:4116:3119:5821:32
26 RAMAZAN 144031 Mayıs 2019 Cuma03:3305:1412:4116:3219:5821:33
KADİR GECESİ
27 RAMAZAN 14401 Haziran 2019 Cumartesi03:3205:1412:4116:3219:5921:34
28 RAMAZAN 14402 Haziran 2019 Pazar03:3105:1412:4216:3220:0021:35
29 RAMAZAN 14403 Haziran 2019 Pazartesi03:3105:1312:4216:3220:0021:36
 
4 Haziran 2019 Salı Ramazan Bayramının 1.Günüdür 

Bayram Namazı : 05:58 

 

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