        Haberler Gündem Adana'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü, annesi yaralandı

        Adana'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde otoyolda lastiği patlayarak şarampole devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, annesi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2026 - 01:38 Güncelleme: 12.02.2026 - 01:38
        Otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
        Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda Ömer Faruk Şen'in (23) kullandığı otomobil, lastiğinin patlaması sonucu refüje çarptı.

        Kontrolden çıkan otomobil, daha sonra yol kenarındaki bariyerlere çarpıp şarampole devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ömer Faruk Şen'in yaşamını yitirdiğini belirleyen sağlık ekipleri, yaralanan anne Seyhan Şen'i hastaneye kaldırdı.

        Cenaze, kaza yerindeki incelemelerin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

        Fotoğraf: AA

        ÖNERİLEN VİDEO

        Sakaryada sahilde erkek cesedi bulundu

        Sakarya'nın Karasu ilçesinde cesedi bulunan kişinin, İstanbul Sarıyer'den denize açıldığı balıkçı teknesinin batması sonucu boğulduğu değerlendirilen Mustafa Ünlüye ait olduğu belirlendi. (AA) 

