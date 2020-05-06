Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerGündem
ABONE OL

Adana'da silahlı sopalı kavga! 1 ölü, 3 yaralı

Adana’da iki grup arasında çıkan silahlı ve sopalı kavgada 1 kişi ölürken 3 kişide yaralandı

Adana
İHA

Olay, Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, alacak verecek meselesi yüzünden hasım olanlar iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma kısada sürede kavgaya dönüştü. Kavgada silahlar ve sopalar konuşmaya başladı.

Çıkan kavgada yaralıların olduğunu gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kavgada, 30 yaşındaki Remzi T. ve ismi öğrenilemeyen 3 kişi pompalı tüfekten çıkan saçmalar sonucunda yaralandı. Yaralılar ambulans ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Durumu ağır olan Remzi T., kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Remzi T.’nin cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis olay yerinde bulunan boş kovanlarda delil çalışması yaparken olayda kullandığı düşünülen pompalı tüfek ile 2 tane sopa parmak izi çalışması yapılmak üzere emniyete götürüldü.

Olayla alakalı 2 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslardan birisi, ”Ben yaralıyım” diyerek polislere direnmesi dikkat çekti.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Bartın Irmağına giren yunus böyle görüntülendi
GÜNDEMYunus balığının ırmak keyfi
Kağıthane'de gecekondu alev alev yandı
GÜNDEMKağıthane'de korkutan gecekondu yangını
Son dakika... İçişleri'nden yeni berber ve kuaför genelgesi
GÜNDEMİçişleri'nden yeni berber ve kuaför genelgesi
Mardin'de PKK operasyonu! 1 terörist yakalandı
GÜNDEMMardin'de PKK operasyonu! 1 terörist yakalandı
3 MSB mensubu koronavirüsü yendi
GÜNDEM3 MSB mensubu koronavirüsü yendi
İBB Başkanı İmamoğlu açıkladı! 'Askıda fatura' ile 7 saatte 16 bin 100 fatura ödendi
GÜNDEM'Askıda fatura' ile 16 bin 100 fatura ödendi
İftar vakitleri 2020! İstanbul Ankara İzmir iftar saatleri! Diyanet Ramazan imsakiyesi
GÜNDEMDiyanet 2020 iftar vakitleri (il il)
Yaralı köpek ameliyat edildi, bacağına platin takıldı
GÜNDEMYaralı köpeğin bacağına platin taktılar
Son dakika haberler... Korkunç katliamda birbirlerini suçladılar, ikisi de tutuklandı!
GÜNDEMKorkunç katliamda flaş gelişme!
Son dakika haberler... Hırsızlık zanlıları 392 kişiyi mağdur etti!
GÜNDEMTrafoya dadanıp 392 kişiyi mağdur ettiler!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X