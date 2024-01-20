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        Haberler Gündem 3. Sayfa Adana'da şoke eden olay! Kruvasan paketinden uyuşturucu çıktı - Haberler

        Adana'da şoke eden olay! Kruvasan paketinden çıktı!

        Adana'da, taşıdığı poşetteki kruvasan paketlerine gizlenmiş 300 gram bonzai ile yakalanan Fuat Ç., çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.01.2024 - 10:57 Güncelleme: 20.01.2024 - 11:16
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        Kruvasan paketinden çıktı! Tutuklandı!
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        Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Seyhan ilçesindeki Adana Otogarı önünde, elinde poşetle yürüyen Fuat Ç.'yi şüpheli olduğu değerlendirilerek durdurdu.

        KRUVASAN PAKETİNE GİZLEMİŞ

        DHA'da yer alan habere göre ekiplerin, şüphelinin üzerinde yaptığı aramada, elinde taşıdığı poşette, 3 kruvasan paketinin içerisine gizlenmiş, toplamda 300 gram bonzai ele geçirildi.

        Gözaltına alınan ve emniyetteki ifadesinde suçunu kabul eden şüpheli, adliyeye sevk edildi. Fuat Ç., çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

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