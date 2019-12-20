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Adana'da trafik kazası: Ölü ve yaralılar var

Adana'nın Kozan ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı

adana kozan trafik kazası
DHA

Kaza, gece saatlerinde Kozan Karayolunun 7'nci kilometresinde meydana geldi. Alptuğ Açıkgöz (29) yönetimindeki 01 ABV 538 plakalı otomobil ile Abdurrahman Öztekin (28) yönetimindeki 01EAE88 plakalı otomobil, kavşakta çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, sürücülerden Öztekin'in hayatını kaybettiği belirlendi. DHA'nın haberine göre; kazada yaralanan diğer otomobilin sürücüsü Açıkgöz ve araçlarda bulunan Ömer Akın (43),Ebubekir Orhan (37),Mahmut Orhan (13) ve Mazlum Bilek (23),ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öztekin'in cansız bedeni ise Cumhuriyet Savcısı ve jandarmanın yaptığı incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili çalışma başlattı. 

 

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