Adana'da yunus timi kazaya karıştı: 2'si polis 3 yaralı
Adana'da motosikletli yunus timi ile bir başka motosikletli çarpıştı. Kazada yaralanan 2'si polis 3 kişi, hastaneye kaldırıldı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde motosikletli yunus timinin başka bir motosikletliyle çarpışması sonucu 2'si polis 3 kişi yaralandı.
AA'nın haberine göre; Obalar Caddesi'nde A.P. idaresindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet ile yunus ekibine ait motosiklet çarpıştı.
Kaza sonucu devrilen ekip motosikletindeki E.V. ve M.A. ile diğer iki tekerleklinin sürücüsü A.P. yaralandı.
KAZA ANI KAMERADA
Yaralılar sağlık ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.