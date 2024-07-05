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        Haberler Gündem 3. Sayfa Adana'da yunus timi kazaya karıştı: 2'si polis 3 yaralı | Son dakika haberleri

        Adana'da yunus timi kazaya karıştı: 2'si polis 3 yaralı

        Adana'da motosikletli yunus timi ile bir başka motosikletli çarpıştı. Kazada yaralanan 2'si polis 3 kişi, hastaneye kaldırıldı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2024 - 02:12 Güncelleme: 05.07.2024 - 02:22
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        Yunus timi kazaya karıştı: 2'si polis 3 yaralı
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        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde motosikletli yunus timinin başka bir motosikletliyle çarpışması sonucu 2'si polis 3 kişi yaralandı.

        AA'nın haberine göre; Obalar Caddesi'nde A.P. idaresindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet ile yunus ekibine ait motosiklet çarpıştı.

        Kaza sonucu devrilen ekip motosikletindeki E.V. ve M.A. ile diğer iki tekerleklinin sürücüsü A.P. yaralandı.

        KAZA ANI KAMERADA

        Yaralılar sağlık ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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