        Adana Demirspor: 0 - Esenler Erokspor: 5 | MAÇ SONUCU

        Adana Demirspor: 0 - Esenler Erokspor: 5 | MAÇ SONUCU

        Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında Esenler Erokspor, deplasmanda Adana Demirspor'u 5-0 mağlup ederek üç maçlık galibiyet hasretine son verdi. Hamza Catakovic (2), Olarenwaju Kayode, Mame For Baye ve Francis Nzaba'nın golleriyle farklı kazanan Esenler Erokspor, puanını 37'ye yükseltti. Adana Demirspor ise haftayı -28 puanla tamamladı.

        Giriş: 10.01.2026 - 18:11 Güncelleme: 10.01.2026 - 18:12
        Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında Adana Demirspor ile Esenler Erokspor karşı karşıya geldi. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 5-0'lık skorla konuk ekip oldu.

        İstanbul temsilcisine galibiyeti getiren golleri 18'de Olarenwaju Kayode, 27'de Mame For Baye, 73'te Francis Nzaba ve 77 ile 82. dakikalarda Hamza Catakovic attı.

        Bu sonucun ardından ligde üç maç sonra kazanan Esenler Erokspor, puanını 37'ye çıkardı. Sonuncu sırada yer alan Adana Demirspor ise -28 puanda kaldı.

        Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Adana Demirspor, Çorum FK'ya konuk olacak. Esenler Erokspor, Van Spor FK'yı ağırlayacak.

