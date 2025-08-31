Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol 1. Lig Amedspor Adana Demirspor: 1 - Amed SK: 8 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Adana Demirspor: 1 - Amed SK: 8 | MAÇ SONUCU

        Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Amed SK, deplasmanda Adana Demirspor'u 8-1 mağlup etti. Mbaye Diagne (3), Fernando (2), Emrah Başsan, Dia Sabia ve Adama Traore'nin golleriyle farklı kazanan Amed SK, puanını 7'ye yükseltti. Adana Demirspor ise haftayı -5 puanla tamamladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.08.2025 - 23:29 Güncelleme: 31.08.2025 - 23:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Amed SK'dan 8 gollü galibiyet!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Adana Demirspor ile Amed SK karşı karşıya geldi. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 8-1'lik skorla Amed SK oldu.

        Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 17 ve 45+4. dakikalarda Fernando, 36, 85 ve 90. dakikalarda Mbaye Diagne, 49'da Emrah Başsan, 62'de Dia Sabia ve 71'de Adama Traore attı. Ev sahibinin tek golünü ise 28. dakikada Ahmet Bolat kaydetti.

        Bu sonucun ardından Amed SK puanını 7'ye yükseltirken, Adana Demirspor ise -5 puanda kaldı.

        Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Adana Demirspor, Bodrum FK'ya konuk olacak. Amed SK, evinde Pendikspor'u ağırlayacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fenerbahçe'ye 45 dakika yetti!
        Fenerbahçe'ye 45 dakika yetti!
        Samsunspor’un taraftar grubuna saldırı: 1 ağır yaralı
        Samsunspor’un taraftar grubuna saldırı: 1 ağır yaralı
        Sivas, Denizli ve Karabük'te yangın
        Sivas, Denizli ve Karabük'te yangın
        "Değişiklik Fenerbahçe'ye olumlu yansıdı!"
        "Değişiklik Fenerbahçe'ye olumlu yansıdı!"
        'Düğüne geldım yalanı'
        'Düğüne geldım yalanı'
        TEKNOFEST Mavi Vatan kapanış töreniyle sona erdi
        TEKNOFEST Mavi Vatan kapanış töreniyle sona erdi
        İsrail: Ebu Ubeyde Gazze'de öldürüldü
        İsrail: Ebu Ubeyde Gazze'de öldürüldü
        Türk bilim insanından 4 gündür haber alınamıyor
        Türk bilim insanından 4 gündür haber alınamıyor
        Sumud Filosu Gazze'ye doğru yola çıktı
        Sumud Filosu Gazze'ye doğru yola çıktı
        Kızını öldürüp salona gömdüler! Dehşet saçan cinayet 7 yıl sonra ortaya çıktı
        Kızını öldürüp salona gömdüler! Dehşet saçan cinayet 7 yıl sonra ortaya çıktı
        "İşine son verilmiş"
        "İşine son verilmiş"
        "Türkiye'den kaçmadım"
        "Türkiye'den kaçmadım"
        500 liralık şofben parası cinayeti! Katilin evi yandı
        500 liralık şofben parası cinayeti! Katilin evi yandı
        Trump'tan Chicago'ya mesajı: Ya çözün ya da biz geliyoruz
        Trump'tan Chicago'ya mesajı: Ya çözün ya da biz geliyoruz
        Yakın gelecekte bekleyen tehlike
        Yakın gelecekte bekleyen tehlike
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Çin'de
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Çin'de
        1 Nisan 2026’da 5G dönemi başlayacak
        1 Nisan 2026’da 5G dönemi başlayacak
        İki yıl üst üste ortaya çıkması tesadüf değil!
        İki yıl üst üste ortaya çıkması tesadüf değil!