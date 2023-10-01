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        Adana Demirspor: 4 - Alanyaspor: 0 MAÇ SONUCU

        Yukatel Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Corendon Alanyaspor'u 4-0 mağlup etti. Balotelli 2 gol atarken, Yusuf Sarı 3 asist yaparak geceye damga vurdu

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 01.10.2023 - 20:57 Güncelleme: 01.10.2023 - 20:57
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        Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Yukatel Adana Demirspor, Corendon Alanyaspor'u konuk etti.

        Adana ekibi 30 ve 47. dakikalarda Mario Balotelli, 71. dakikada Younes Belhanda ve 87. dakikada Tayfun Aydoğan'ın golleriyle sahadan 4-0 galip ayrıldı.

        Yusuf Sarı 3 asist yaparak geceye damga vurdu.

        Bu sezon 4. galibiyetini alan Adana Demirspor puanını 14'e çıkardı. Galibiyet hasreti 6 maça çıkan Alanyaspor ise 7 puanda kaldı.

        Ligde oynadığı 6 maçta topladığı 11 puan ve averajla 3'üncü sırada yer alan Yukatel Adana Demirspor, son oynadıkları ve 4-2 kazandıkları Beşiktaş maçının moral üstünlüğüyle karşılaşmaya çıkacak.

        Bu sezonki ilk yenilgisini geçtiğimiz hafta Fenerbahçe'den alan 7 puandaki Corendon Alanyaspor ise zorlu deplasmandan iyi bir sonuçla dönmeyi planlıyor.

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