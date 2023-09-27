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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Adana Demirspor Adana Demirspor: 4 - Beşiktaş: 2 | MAÇ SONUCU - Adana Demirspor Haberleri

        Adana Demirspor: 4 - Beşiktaş: 2 | MAÇ SONUCU

        Trendyol Süper Lig'de 3. hafta erteleme maçında Adana Demirspor evinde Beşiktaş'ı 4-2 mağlup etti. Adana Demirspor'da goller 8. dakikada Belhanda, 17. dakikada Niang, 59. dakikada Emre Akbaba ve 75. dakikada Yusuf Erdoğan'dan geldi. Beşiktaş'ın gollerini ise 79. dakikada Aboubakar ve 89. dakikada Aboubakar attı

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 27.09.2023 - 22:25 Güncelleme: 27.09.2023 - 22:25
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        Beşiktaş, Adana'da dağıldı!
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        Trendyol Süper Lig 3. hafta erteleme maçında Yukatel Adana Demirspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Adana Demirspor 4-2 kazandı.

        Adana Demirspor'da goller 8. dakikada Belhanda, 17. dakikada Niang, 59. dakikada Emre Akbaba ve 75. dakikada Yusuf Erdoğan'dan geldi.

        Beşiktaş'ın gollerini ise 79. dakikada Aboubakar ve 89. dakikada Rashica attı.

        Adana Demirspor, Beşiktaş karşısında aldığı galibiyet ile puanını 11'e yükseltirken, Beşiktaş ise 10 puanda kaldı.

        Siyah-beyazlılar 6. hafta itibarıyla ligde 2 mağlubiyetini yaşadı.

        Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak. Adana Demirspor ise evinde Alanyaspor'u ağırlayacak.

        MERT GÜNOK SAKATLANDI

        Beşiktaş'ta deneyimli kaleci Mert Günok, Adana Demirspor karşılaşmasında sakatlandı. Karşılaşmanın 28. dakikasında sakatlık yaşayan milli eldiven oyuna devam edemedi.

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        BELHANDA HASTANEYE KALDIRILDI

        Adana Demirspor forması giyen Younes Belhanda, Beşiktaş maçının devre arasında hastaneye kaldırıldı.

        Karşılaşmanın ilk yarısında ağları sarsan Belhanda, ikinci yarıya çıkmadı ve Yusuf Erdoğan oyuna dahil oldu.

        Yayıncı kuruluşun haberine göre, Belhanda baş dönmesi nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

        MAÇTAN DAKİKALAR

        6. dakikada Emre Akbaba'dan aldığı topu sağ kanatta süren Yusuf Sarı'nın ceza sahası dışında çaprazdan yaptığı vuruşta, top az farkla dışarı çıktı.

        8. dakikada Adana Demirspor öne geçti. Orta sahada Gravillon’un baskısıyla topa hakim olan Belhanda'nın ceza sahası dışında uzak mesafeden sert şutunda, kaleci Mert Günok'un uzanmasına rağmen top direğin dibinden ağlarla buluştu: 1-0.

        10. dakikada Ghezzal'ın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta, Colley'in kale sahası içinde dokunduğu topu kaleci Vedat Karakuş çelerek gole izin vermedi.

        17. dakikada Adana Demirspor farkı 2'ye çıkardı. Kendi yarı sahasından Semih Güler'in kullandığı serbest atışta topa sahip olan Niang’ın ceza sahası dışından sert şutunda, yerden de seken meşin yuvarlak filelere gitti: 2-0.

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        28. dakikada Svensson’un pasında sağ kanatta topla buluşan Yusuf Sarı’nın ceza sahasına girer girmez şutunda, meşin yuvarlak yakın direğin yanından dışarı çıktı.

        30. dakikada Cenk Tosun’un sol kanattan ortasına Salih Uçan’ın ceza sahası içinde uçarak yaptığı kafa vuruşunda, Semih Güler kaleye giden topu çizgi üzerinde kafayla çıkardı.

        45+1. dakikada sol kanatta Masuaku'nun kaleci Vedat Karakuş'un kalesini terk etmesini fırsat bilerek yaptığı ortaya Cenk Tosun'un vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

        İlk yarıyı Adana Demirspor 2-0 önde kapattı.

        59. dakikada Adana Demirspor 3. golü buldu. Sol kanattan Yusuf Sarı'nın kullandığı korner sonrası arka direkte Emre Akbaba'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 3-0.

        68. dakikada Hadziahmetovic'in sağ kanattan kullandığı korner sonrası Cenk Tosun'un yaptığı kafa vuruşunda, top auta çıktı.

        75. dakikada sol kanattan Yusuf Erdoğan’ın yerden ortasına penaltı noktası civarında Yusuf Sarı’nın vuruşunda, kaleci Ersin Destanoğlu yatarak ayaklarıyla topu çıkardı.

        75. dakikada Adanaspor farkı 4’e çıkardı. Sol kanatta Nani ile verkaç yaparak ceza sahasına giren Yusuf Erdoğan’ınşutunda, top kaleci Ersin Destanoğlu’nun solundan ağlarla buluştu: 4-0.

        79. dakikada Beşiktaş maçtaki ilk golünü buldu. Kaleci Vedat Karakuş’un uzaklaştıramadığı topu kontrol eden Aboubakar, bu oyuncunun kalesinden uzaklaşmasını fırsat bilerek ceza sahası içi sol çaprazda dar açıya rağmen vuruşunda meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 4-1.

        86. dakikada Yusuf Sarı’nın ceza sahası dışı sağ çaprazdan şutu sonrası kaleci Ersin Destanoğlu’ndan seken topu önünde bulan Emre Akbaba’nın ceza sahası içinde vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.

        89. dakikada Beşiktaş farkı 2'ye indirdi. Ceza sahası içinde Cenk Tosun'un çıkardığı pasta topla buluşan Rashica'nın vuruşunda, top ağlara gitti: 4-2.

        90+5. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Yusuf Erdoğan’ın sert şutunda, top üst direkten oyun alanına geri döndü ve savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

        Adana Demirspor müsabakadan 4-2 galip ayrıldı.

        Stat: Yeni Adana

        Hakemler: Ümit Öztürk, İbrahim Bozbey, Osman Gökhan Bilir

        Yukatel Adana Demirspor: Vedat Karakuş, Svensson, Semih Güler, Gravillon, Abdurrahim Dursun (Dk. 80 Abdulsamet Burak), Dorukhan Toköz (Dk. 60 Tayfun Aydoğan), Emre Akbaba, Yusuf Sarı, Belhanda (Dk. 46 Yusuf Erdoğan), Nani (Dk. 80 İzzet Çelik), Niang (Dk. 65 Yusuf Barasi)

        Beşiktaş: Mert Günok (Dk. 29 Ersin Destanoğlu), Rosier (Dk. 65 Onur Bulut), Necip Uysal, Colley, Masuaku, Salih Uçan (Dk. 85 Zainutdinov), Hadziahmetovic, Ghezzal (DK. 65 Muleka), Chamberlain (Dk. 46 Rashica), Cenk Tosun, Aboubakar

        Goller: Dk. 8 Belhanda, Dk. 17 Niang, Dk. 59 Emre Akbaba, Dk. 75 Yusuf Erdoğan (Yukatel Adana Demirspor), Dk. 79 Aboubakar, Dk. 89 Rashica (Beşiktaş)

        Sarı Kartlar: Dk. 55 Emre Akbaba, Dk. 77 Yusuf Erdoğan (Yukatel Adana Demirspor) , Dk. 90+7 Necip Uysal (Beşiktaş)

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        Haberi Hazırlayan: Uğur Sarıkaya
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