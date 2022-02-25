Mavi-lacivertli ekip, ligin 27. haftasında evinde Antalyaspor'u konuk ederken Başkan Murat Sancak'ta takımı yalnız bırakmamak için stadyuma geldi. Cezalı olduğu için içeri giremeyen Başkan Sancak, stat otoparkına çadır kurdurup maçı burada izledi.

PFDK, Sancak'a Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında oynanan Adana Demirspor-Beşiktaş maçı sonrası soyunma odası koridorlarında hakemlere yönelik hakaretleri nedeniyle 3 ay hak mahrumiyeti ve 100 bin lira para cezasının yanı sıra sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle de 13 bin lira ceza verilmesine hükmetmişti.