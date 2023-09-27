Adana Demirspor-Beşiktaş maçı CANLI YAYIN
Adana Demirspor-Beşiktaş maçının canlı anlatımı HTSPOR'da... Trendyol Süper Lig 3. hafta erteleme maçında Adana Demirspor ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Beşiktaş 5 maçta topladığı 10 puanla 5. sırada yer alıyor. Adana Demirspor ise 5 maçta 8 puanla 10. basamakta bulunuyor.
Trendyol Süper Lig 3. hafta erteleme maçında Yukatel Adana Demirspor ile Beşiktaş kozlarını paylaşıyor.
STAT: Yeni Adana Stadyumu
HAKEM: Ümit Öztürk
SAAT: 20.00
YAYIN: beIN Sports 1
Yukatel Adana Demirspor: Vedat, Abdurrahim, Gravillon, Semih, Svensson, Dorukhan, Emre, Belhanda, Nani, Yusuf, Niang
Beşiktaş: Mert, Masuaku, Colley, Necip, Rosier, Salih, Amir, Chamberlain, Cenk Tosun, Ghezzal, Aboubakar
İki takım arasındaki mücadele, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turundaki maçları nedeniyle ertelenmişti.MAÇIN CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYIN
Ligde oynadığı 5 maçta 3 galibiyet, birer beraberlik ve mağlubiyet yaşayan Beşiktaş, 10 puanla 5. sırada yer alıyor.
Süper Lig'in geride kalan bölümünde oynadığı müsabakaların 2'sini kazanan, 2'sinde berabere kalan ve 1 kez mağlup olan Yukatel Adana Demirspor ise 8 puanla 10. basamakta bulunuyor.
BEŞİKTAŞ'TA 3, ADANA DEMİRSPOR'DA 7 İSİM STATÜYE TAKILDI
Beşiktaş'ta Eric Bailly, Gökhan İnler ve Tayfur Bingöl, karşılaşma ertelendikten sonra siyah-beyazlılara transfer oldukları için statü gereği maçta oynayamıyorlar.
Adana Demirspor'da ise Mario Balotelli, Pape Cisse, Edouard Michut, Arber Zeneli, Florent Shehu, Shahrudin Mahammadaliyev ve Yılmaz Aktaş statü gereği forma giyemiyor. Mavi-lacivertlilerde ayrıca Kevin Rodrigues, Benjamin Stambouli, Ertaç Özbir de kırmızı kart cezaları nedeniyle yok.