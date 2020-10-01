TFF 1. Lig'in 4. haftasında pazar günü Adanaspor'la derbi maçta karşılaşacak Adana Demirspor'un teknik direktörü Ümit Özat, maç günü istedikleri sonucu alan taraf olacaklarına inandığını söyledi.

Ligde 7 puan ve averajla lider durumdaki mavi-lacivertlilerin teknik direktörü Özat, AA muhabirine, takımındaki oyuncularından memnun olduğunu belirtti.

Fizik olarak istedikleri seviyeye henüz gelmediklerini anlatan Özat, bu haftadan sonra lige verilecek milli maç arasında takımın daha iyi noktaya ulaşacağını ifade etti.

Özat, maçların ilk 60 dakikasında çok pozisyona girdiklerini ancak son 30 dakikada karşılaşmadan "koptuklarını" vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Bu süreyi 80 dakikaya çekmemiz lazım. Her maçı 4-0 kazanacaksınız diye bir şey yok. Kazanamayacağımız zamanlar da olacak. Dünyada ligin tüm maçlarını kazanacak takım yok. Allah'ın izniyle (Süper Lig) için 'bu sene o sene' diyeceğiz. Şu an konuşacağımız yerin saha olması lazım. Yoğun çalışıyoruz. Oyuncularıma da isteklerinden dolayı teşekkür ederim. Her maça 3 puan parolasıyla çıkıyoruz. Futbolun bir realitesi var, kazanamıyorsan kaybetmeyeceksin."

"İSTEDİĞİMİZ SONUCU ALAN TARAF OLACAĞIZ"

Derbi maçların farklı bir atmosferde oynandığını dile getiren Özat, şöyle devam etti:

"Derbinin savunması, hücumu olmaz, ne olacağını bilemezsiniz. Taraftarsız derbi de aslında çok yavan ama yapacak bir şey yok, şartlar bunu gerektiriyor. Derbinin ciddiyetini daha fazla bilmek lazım. Ben burada bir defa derbide görev yaptım, golsüz berabere bitti. Artık buradaki ilk derbimi kazanmak istiyorum. Ben de bir derbi kazanmak istiyorum, bizim için de önemli. Oyuncularım da bunun farkında. Maça kadar iyi çalışacağız. Maç günü istediğimiz sonucu alan taraf olacağız."

"CHEDJOU VE GÖKHAN İNLER TRANSFERİNİ DUYUNCA HEYECANLANDIM"

Özat, yeni transferler Gökhan İnler ve Chedjou'ya da değinerek şunları kaydetti:

"Gökhan İnler, herhalde Adana Demirspor tarihinin en kariyerli oyuncusu oldu. Çok beklentimiz var. Başkanımız Murat Sancak bana Chedjou ve Gökhan İnler'in transferlerini söyleyince heyecanlandım. İyi bir kadrom var. Bu benim için önemli. Böyle bir takımı çalıştırdığım için mutluyum. Böyle güzel bir kadro var elimde. Bundan sonrası sabır ve çalışmak."

Özat, Volkan Şen'in sakatlıktan kurtularak idmanlara çıkmaya başladığını, 15-20 gün içinde kendini toparlayacağını sözlerine ekledi.

BAŞKAN SANCAK'TAN AÇIKLAMALAR

Başkan Murat Sancak, "Derbilerde sonuçlarda belli olmaz. Kazanmak için çıkacağız, beraberlik bile değil. Onlarda eminim öyle düşünüyor. Derbi belli olmuyor, bir bakıyorsun 4 yıl üst üste şampiyon olan Galatasaray, kötü bir Fenerbahçe ile oynadığı zaman gol yiyip yenilebiliyor. Derbiler böyle yani. Onun için derbiler hafife alınmaz zor maçlardır" dedi.

"TRANSFER BİTTİ, AÇ GÖZLÜ OLMANIN BİR ALEMİ YOK"

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, transferlerle ilgili konuşarak, "Transfer bitti, bu saatten sonra şımarmanın bir anlamı yok. Aç gözlü olmanın da bir alemi yok. Tüm futbolculara baktığımız zaman iki tane takım çıkarabilecek durumdayız şu anda. Tabi hazır olmayan oyuncular var. Onları da milli takım arasından sonra dört dörtlük hazır olduktan sonra yolumuza bakacağız. Ama transfer bitti. Belki bir kişi oyuncu fazlalık olabilir onlarda kalmak isterse kalır gitmek isteyen olabilir" diye konuştu.

"NEDENSİZ KİMSEYİ TAKIMDAN GÖNDERMEM"

3 futbolcuyu gönderdiklerini dile getiren Sancak, "Aosman, Carayol ve Samet Ali'den kulüp bulmalarını istedik. Yarın bir gün kulüp bulamayıp gelebilirler. Ama 24 kişilik kadro içerisinde olmayacaklar. Ahengi bozamayız. Bir futbolcuyu gönderiyorsak nedeni vardır. Nedensiz hiç kimseyi göndermem, kimseye de haksızlık yaptırmam. Hoca, yöneticilerde haksızlık yapamaz. Bir futbolcunun gitmesine karar verdiysek muhakkak altında bir nedeni vardır. Her nedeni de açıklayacak durumumuz yok. Bazı şeylerin aile içinde kalması gerekiyor" ifadelerini kullandı

"VOLKAN ŞEN'İN 400 BİN EURO'LUK SORUNU VAR"

Volkan Şen’in antrenmanlara başladığı söyleyen Sancak, "Volkan Fenerbahçe’den ayrılırken 700 bin Euro bonservisini alarak ayrıldı. Geçen sene Fenerbahçe ile anlaşmıştı, 300 bin Euro’yu biz ödedik. Bu seneden 400 bin Euro’luk sorunu var, onun bizimle alakası yok. Volkan'ı ilgilendiren bir şey onu da yakın zamanda çözer. Kadroda olacağını düşünüyorum" dedi.

"ŞAMPİYONLUK YOLUNDA İYİ VOLKAN'A İHTİYAÇ VAR"

Murat Sancak, iyi bir Volkan'a bu takımın ihtiyacı olduğunu söyleyerek, "Sakat, yüzde 50 ile oynayan bir Volkan'a ihtiyacı yok. Yüzde 70'lerde oynayan Volkan'a bu takımının şampiyonluk yolunda ihtiyacı var" diye konuştu.

Adanaspor'un, Samet Ali’yi istediğini ifade eden Sancak, "Ama her şeyin bir bedeli var. Biz Göztepe’ye para ödedik, öyle aldık. Bayram başkandan da isteyeceğiz. Çünkü ben onun kalecisini istedim, benden 1 milyon Euro istediğine göre bizde isteyebiliriz en doğal hakkımız. Fiyatı ise aldığımız bonservise veririz. Yabancı takım değil sonuçta" dedi.