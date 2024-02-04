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        Adana Demirspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman: Birçok şeyi geliştirmemiz lazım

        Adana Demirspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Pendikspor maçının ardından yaptığı açıklamada, teknik anlamda birçok şeyi geliştirmeleri gerektiğini belirterek, "Bir an önce takım hüviyetini, oynayacak ilk 11, girip çıkan oyuncu grubunu toparlamamız lazım" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 04.02.2024 - 19:32 Güncelleme: 04.02.2024 - 19:32
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        "Birçok şeyi geliştirmemiz lazım"
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        Adana Demirspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, 2-1 mağlup oldukları Pendikspor maçının ardından yaptığı açıklamada, teknik anlamda birçok şeyi geliştirmeleri gerektiğini belirtti.

        Trendyol Süper Lig’in 24. haftasında Adana Demirspor, deplasmanda karşılaştığı Pendikspor’a 2-1’lik skorla yenildi. Karşılaşmanın ardından Adana Demirspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

        Mücadelenin 67. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Nabil Alioui’nin elinde kırık oluştuğunu belirten Karaman, “Şimdi doktorumuzla konuştum, yeni transfer ettiğimiz oyuncu Nabil’in elinde kırık varmış. Oyundan çıkmak zorunda kaldı. Bizim için önemli bir oyuncuydu. Emre de sakatlanıp çıktı. Dolayısıyla ikinci yarının ilerleyen bölümünde, rakibin 10 kişi kaldığı zamanlarda bu iki oyuncunun bireysel yeteneği ve kaliteleriyle skorda çok etkili rol oynayacaklarını düşünüyordum. Ama ikisi de dışarı çıkmak zorunda kaldı. Teknik anlamda birçok şeyi geliştirmemiz lazım. Yeni gelen oyuncu grupları var, giden oyuncu grupları var, transfer olup gelecek oyuncu arkadaşlarımız var. Yusuf Sarı gibi Balotelli gibi de aramıza katılması gereken oyuncu grupları var. Bir an önce takım hüviyetini, oynayacak ilk 11, girip çıkan oyuncu grubunu toparlamamız lazım” diye konuştu.

        "BİZ HATA YAPTIĞIMIZ KADAR HAKEM ARKADAŞLARIMIZ DA YAPIYOR"

        Maçtaki hakem kararları hakkında da konuşan Hikmet Karaman, “Biz hata yaptığımız kadar hakem arkadaşlarımız da yapıyor. Ofsaytı hemen kaldırdı. Pozisyonu bir gör. Yarı otomatik sistem geldi. Değerli hocam, niye kaldırıyorsun bayrağı? Bak, geçen hafta başkanımız ceza yedi, bu hafta zor tuttu kendini. Yani sinirleniyor insanlar. Bırak, baksınlar. Ondan sonra değerlendirmeni yap. Biz de baktık gol gibi duruyor. Belki çok zor karar verilecek bir pozisyon. Avantaj kurallarını hakem arkadaşlarımızın iyi uygulaması gerekiyor. 7 dakika uzatma var. 10 oyuncu değişiyor. İkinci yarı 8 oyuncu değişti. Bu süreler çok önemli. Uzatma 7 dakika veriyorsun. Uzatma içerisinde en az 4 dakikayı rakip çalıyor. Hakemlerimizin de bunlara dikkat etmesi gerekiyor. Önümüzdeki hafta içerde oynayacağımız çok önemli maç var. Aramıza gelecek yeni oyuncu grubuyla, sakatlığı geçen oyuncularla, taraftarlarımızla birlikte 3 puanla tanışıp bir an önce kendimizi sağlam bir yerde bulmak istiyoruz” değerlendirmesini yaptı.

        "ADANA DEMİRSPOR'UN ALTYAPISINDA ÇOK BAŞARILI OYUNCULAR VAR"

        Adana Demirspor formasıyla ilk maçına çıkan 15 yaşındaki Ozan Demirbağ’ın çok yetenekli bir oyuncu olduğunun altını çizen tecrübeli teknik adam, “Ozan'dan ben bahsetmek istemedim. Çünkü oynattıma getirmek istemedim. Pozisyonda dokunsa maç 2-2 olacak. Adana Demirspor’un altyapısında 3-4 oyuncu var. Benim bu oyuncularla üç dört hafta çalışmam gerekiyor. Çalıştığımda onları da alıp oyuna katacağım. Onlar da yetenekli çocuklar. Başkan Murat Bey tecrübemize, teknik adamlığımıza güvenerek buraya getirdi. Çünkü yeni bir oluşum yaşıyor Adana Demirspor. Kolay değil. Bakın ilk defa gelen iki oyuncu ilk 11 oynadı. Sadece taktik, konuşma, görsel çalıştık. Bir süreye ihtiyacımız var. Ama bu süreyi de hem bizim kendi deneyimimiz hem de oyuncuların vereceği çalışma şevkiyle minimuma indirip o tehlikeyi yaşamak istemiyoruz” ifadelerini kullandı.

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