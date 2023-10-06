Adana Demirspor-Trabzonspor: 1-0 (MAÇ SONUCU)
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Adana Demirspor'a konuk olan Trabzonspor, sahadan 1-0'lık skorla mağlup ayrıldı. Adana Demirspor'a üç puanı getiren golü Portekizli yıldız Nani kaydetti.
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Adana Demirspor ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Yeni Adana Stadı'nda oynana karşılaşmayı ev sahibi Adana Demirspor 1-0'lık skorla kazandı.
Mavi-lacivertli ekibe üç puanı getiren golü 29. dakikada Nani kaydetti.
Adana Demirspor bu sonuçla puanını 17'ye çıkardı ve 3. sıradaki yerini sağlamlaştırdı.
Bu sezonki 4. yenilgisini alan 5. sıradaki Trabzonspor ise 12 puanda kaldı.
Stat: Yeni Adana
Hakemler: Kadir Sağlam, Volkan Ahmet Narinç, Ogün Kamacı
Yukatel Adana Demirspor: Ertaç Özbir, Svensson, Gravillon, Semih Güler, Rodrigues (Dk. 62 Yusuf Erdoğan), Emre Akbaba, Stambouli, Yusuf Sarı (Dk. 71 Yusuf Barasi), Belhanda (Dk. 77 Dorukhan Toköz), Nani (Dk. 62 Zeneli), Niang (Dk. 62 Balotelli)
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Larsen, Baniya, Denswil, Eren Elmalı, Berat Özdemir, Bakasetas, Visca (Dk. 72 Teklic), Fountas (Dk. 72 Trezeguet), Bardhi (Dk. 85 Enis Destan), Onuachu
Gol: Dk. 29 Nani (Yukatel Adana Demirspor)
Sarı kartlar: Dk. 41 Gravillon, Dk. 52 Belhanda, Dk. 54 Nani, Dk. 76 Ertaç Özbir, Dk. 90+7 Dorukhan Toköz (Yukatel Adana Demirspor), Dk. 45 (Teknik direktör Nenad Bjelica), Dk. 76 Larsen, Dk. 90+6 Baniya, Dk. 90+6 Eren Elmalı (Trabzonspor)
Fotoğraflar: AA