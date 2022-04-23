7' Bruno Peres pen. 12' Cornelius
4. dakikada Abdülkadir'in penaltısında Muric gole izin vermedi, Yaşar Kemal Uğurlu, VAR incelemesinin ardından penaltının tekrar edilmesine karar verdi.
TRABZONSPOR: Uğurcan, Peres, Hugo, Denswil, Siopis, Dorukhan, Hamsik, Abdülkadir, Vişça, Kouassi, Cornelius
YEDEKLER: Erce, Ahmetcan, Serkan, İsmail, Puchacz, Berat, Bakasetas, Yusuf, Djaniny, Keita
TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı
ADANA DEMİRSPOR: Muric, Svensson, Deli, Samet, Rassoul, Gökhan, Bjarnason, Akintola, Vargas, Yunus, Assombalonga
YEDEKLER: Vedat, İsmail, Tayyip, Semih, Alper, Mustafa, Sinan, Djokovic, Erhun, Remy
TEKNİK DİREKTÖR: Vincenzo Montella
STAT: Yeni Adana Stadı
HAKEM: Yaşar Kemal Uğurlu
SAAT: 20.30
YAYIN: beIN Sports 1
Spor Toto Süper Lig'de 73 puanla lider durumda bulunan Trabzonspor, 34. haftada Adana Demirspor'a konuk oluyor. Ligde son 4 maçında 3 beraberlik, 1 mağlubiyet alarak galibiyet elde edemeyen bordo-mavililer, Adana Demirspor karşısında kazanmayı hedefliyor.
35. RANDEVU
Adana Demirspor ile Trabzonspor 35. kez karşı karşıya geliyor. 1974 yılında başlayan rekabette Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda 34 kez karşı karşıya gelen iki takımın mücadelesinde, Adana Demirspor 5, Trabzonspor 19 kez kazanırken, 10 maç ise berabere sonuçlandı.
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