"Bir dahi var karşımızda"

7' Bruno Peres pen. 12' Cornelius

4. dakikada Abdülkadir'in penaltısında Muric gole izin vermedi, Yaşar Kemal Uğurlu, VAR incelemesinin ardından penaltının tekrar edilmesine karar verdi.

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TRABZONSPOR: Uğurcan, Peres, Hugo, Denswil, Siopis, Dorukhan, Hamsik, Abdülkadir, Vişça, Kouassi, Cornelius

YEDEKLER: Erce, Ahmetcan, Serkan, İsmail, Puchacz, Berat, Bakasetas, Yusuf, Djaniny, Keita

TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı

ADANA DEMİRSPOR: Muric, Svensson, Deli, Samet, Rassoul, Gökhan, Bjarnason, Akintola, Vargas, Yunus, Assombalonga

YEDEKLER: Vedat, İsmail, Tayyip, Semih, Alper, Mustafa, Sinan, Djokovic, Erhun, Remy

TEKNİK DİREKTÖR: Vincenzo Montella

STAT: Yeni Adana Stadı

HAKEM: Yaşar Kemal Uğurlu

SAAT: 20.30

YAYIN: beIN Sports 1

Spor Toto Süper Lig'de 73 puanla lider durumda bulunan Trabzonspor, 34. haftada Adana Demirspor'a konuk oluyor. Ligde son 4 maçında 3 beraberlik, 1 mağlubiyet alarak galibiyet elde edemeyen bordo-mavililer, Adana Demirspor karşısında kazanmayı hedefliyor.

35. RANDEVU

Adana Demirspor ile Trabzonspor 35. kez karşı karşıya geliyor. 1974 yılında başlayan rekabette Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda 34 kez karşı karşıya gelen iki takımın mücadelesinde, Adana Demirspor 5, Trabzonspor 19 kez kazanırken, 10 maç ise berabere sonuçlandı.