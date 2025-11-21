Adana Demirspor'un 6 puanı daha silindi!
FIFA, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'a 6 puan silme cezası verdi. Son sıradaki Akdeniz temsilcisinin puanı böylece -23 oldu.
Giriş: 21.11.2025 - 16:29 Güncelleme: 21.11.2025 - 16:29
FIFA Disiplin Komitesi, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'a 6 puan silme cezası verdi.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "FIFA Disiplin Komitesi tarafından Adana Demirspor Kulübü'ne toplam 1 dosyadan 6 puan tenzili cezası uygulanmıştır." ifadeleri kullanıldı.
Adana Demirspor, ligde eksi 23 puanla son sırada bulunuyor.
