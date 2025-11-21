Habertürk
        Adana Demirspor'un 6 puanı daha silindi!

        FIFA, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'a 6 puan silme cezası verdi. Son sıradaki Akdeniz temsilcisinin puanı böylece -23 oldu.

        Giriş: 21.11.2025 - 16:29 Güncelleme: 21.11.2025 - 16:29
        FIFA Disiplin Komitesi, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'a 6 puan silme cezası verdi.

        Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "FIFA Disiplin Komitesi tarafından Adana Demirspor Kulübü'ne toplam 1 dosyadan 6 puan tenzili cezası uygulanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

        Adana Demirspor, ligde eksi 23 puanla son sırada bulunuyor.

