Adana'da kaza, Sarıçam ilçesi Gültepe Mahallesi Erguvan Caddesi'nde meydana geldi. Bir alışveriş merkezinde çalışan Sevinç Soydaş'a (26), işe gitmek için yolun karşısına geçerken otomobil çarptı.

DHA'daki habere göre Soydaş, çarpışmanın etkisiyle havada taklalar atıp düştü. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Soydaş, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

"ADALET YERİNİ BULSUN, TUTUKLANSIN"

Kızına çarpan aracın, metreler sonra fren yaptığını belirten Soydaş, “Haberi aldıktan sonra yıkıldım, ne yapacağımı şaşırdım. Köyden Adana’ya nasıl geldiğimi hatırlamıyorum. Şu an sağlık durumu hiç iyi değil. Allah’a dua ediyoruz. Yaya geçidinden yürümediğini söylüyorlar ancak o yol üzerinde bir tane bile geçit yok. Benim kızım nereden geçecek? Sürücünün ehliyetinin olmadığını öğrendik. Adalet yerini bulsun, tutuklansın istiyorum” diye konuştu.