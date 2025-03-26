Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Adana haberleri: Biri ehliyetsiz öteki dikkatsiz! Bağıra bağıra gelen kaza | Son dakika haberleri

        Biri ehliyetsiz öteki dikkatsiz! Bağıra bağıra gelen kaza!

        Adana'da, yolun karşısına geçerken bir yandan da elindeki telefona bakarken otomobilin çarptığı 26 yaşındaki Sevinç Soydaş ağır yaralandı. Genç kadına çarpan ehliyetsiz sürücü 21 yaşındaki Ali Yahya Ç., adli kontrolle serbest bırakıldı. Kaza güvenlik kamerasına yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.03.2025 - 08:12 Güncelleme: 26.03.2025 - 08:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Biri ehliyetsiz öteki dikkatsiz! Bağıra bağıra gelen kaza!
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Adana'da kaza, Sarıçam ilçesi Gültepe Mahallesi Erguvan Caddesi'nde meydana geldi. Bir alışveriş merkezinde çalışan Sevinç Soydaş'a (26), işe gitmek için yolun karşısına geçerken otomobil çarptı.

        GENÇ KADIN HASTANEYE KALDIRILDI

        DHA'daki habere göre Soydaş, çarpışmanın etkisiyle havada taklalar atıp düştü. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Soydaş, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

        Soydaş'ın hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi. Ehliyetsiz sürücü Ali Yahya Ç. (21) gözaltına alınırken, kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        REKLAM

        SÜRÜCÜ ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDI

        Ali Yahya Ç., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kaldırıldığı hastanede entübe edilip, yaşam mücadelesi veren Soydaş’ın ailesi hastane bahçesinde kızlarından gelecek iyi haberi bekliyor. Öte yandan baba Zekeriya Soydaş (60), sürücü hakkında verilen adli kontrol kararına tepki gösterdi.

        "ADALET YERİNİ BULSUN, TUTUKLANSIN"

        Kızına çarpan aracın, metreler sonra fren yaptığını belirten Soydaş, “Haberi aldıktan sonra yıkıldım, ne yapacağımı şaşırdım. Köyden Adana’ya nasıl geldiğimi hatırlamıyorum. Şu an sağlık durumu hiç iyi değil. Allah’a dua ediyoruz. Yaya geçidinden yürümediğini söylüyorlar ancak o yol üzerinde bir tane bile geçit yok. Benim kızım nereden geçecek? Sürücünün ehliyetinin olmadığını öğrendik. Adalet yerini bulsun, tutuklansın istiyorum” diye konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #adana
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan'dan 'izahat' istedi
        Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan'dan 'izahat' istedi
        "Aralarında gönül ilişkisi olduğunu öğrendim!" 'Yasak aşk' katliamı!
        "Aralarında gönül ilişkisi olduğunu öğrendim!" 'Yasak aşk' katliamı!
        Doğum izni süresinde gerideyiz
        Doğum izni süresinde gerideyiz
        Toz taşınımı ve yağmur var
        Toz taşınımı ve yağmur var
        İsrail'de "Gazze'ye saldırılar bir an önce durdurulsun" talebi
        İsrail'de "Gazze'ye saldırılar bir an önce durdurulsun" talebi
        Donald Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü
        Donald Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü
        Yılmaz'dan Habertürk'e açıklamalar
        Yılmaz'dan Habertürk'e açıklamalar
        Dünyanın en eski şehirleri
        Dünyanın en eski şehirleri
        G.Saray'dan Osimhen için çılgın teklif!
        G.Saray'dan Osimhen için çılgın teklif!
        "Beni hakir görmeyin"
        "Beni hakir görmeyin"
        Szoboszlai'yi çimlerde susturdu!
        Szoboszlai'yi çimlerde susturdu!
        Kahvehaneye silahlı baskın: 2 ölü
        Kahvehaneye silahlı baskın: 2 ölü
        "Joao Felix G.Saray'da oynar!"
        "Joao Felix G.Saray'da oynar!"
        Özgecan Aslan’ın katilini öldürmüşlerdi! Cinayeti anlattılar
        Özgecan Aslan’ın katilini öldürmüşlerdi! Cinayeti anlattılar
        Cenk Tosun'la yola devam!
        Cenk Tosun'la yola devam!
        CHP kararını verdi: İBB Başkan Vekili adayı Nuri Aslan
        CHP kararını verdi: İBB Başkan Vekili adayı Nuri Aslan
        Güler Sabancı 21 yıl sonra görevi devrediyor
        Güler Sabancı 21 yıl sonra görevi devrediyor
        Rusya'dan nükleer santral açıklaması
        Rusya'dan nükleer santral açıklaması
        ABD Başkan Yardımcısı Grönland'a gidecek
        ABD Başkan Yardımcısı Grönland'a gidecek
        "Girdikleri yol çıkmaz sokaktır"
        "Girdikleri yol çıkmaz sokaktır"