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        Haberler Gündem 3. Sayfa Adana haberleri: Sonu gelmiyor! Bu sefer de 19 yaşında | SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

        Boğulma vakaları bitmiyor! Bu sefer de 19 yaşında!

        Yurt genelinde her yerden boğulma haberleri gelmeye devam ediyor. Önceki gün Kocaeli Kandıra'da 2 arkadaşın acı haberinin ardından Adana'da dün yüzmek için girdiği Seyhan Baraj Gölü'nde kaybolan 19 yaşındaki Muharrem Akkoç'un da cansız bedenine ulaşıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.07.2024 - 09:27 Güncelleme: 09.07.2024 - 09:32
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        Sonu gelmiyor! Bu sefer de 19 yaşında!
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        Adana'nın Çukurova ilçesi Topalak Mahallesi'ndeki Seyhan Baraj Gölü kıyısına, dün akşam saatlerinde arkadaşlarıyla giden Muharrem Akkoç (19), serinlemek için suya girdi.

        KIYIYA YÜZERKEN SUDA BATTI

        DHA'da yer alan habere göre bir süre yüzen Akkoç, kıyıya yaklaşmak isterken suda kayboldu. Akkoç'un suya battığını fark eden arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği'nde görevli dalgıç polisler sevk edildi.

        SABAH TEKRAR ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

        Dalgıç polislerin gece saatlerine kadar süren arama çalışmasında Akkoç, bulunamadı. Havanın karanlık olması nedeniyle ara verilen arama faaliyetine, sabah günün ilk ışıkları ile yeniden başlandı.

        YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

        Dalgıç polislerin su altında yaptığı aramada Akkoç'un cansız bedeni bulundu. Göl kıyısında arama çalışmasını izleyen Akkoç'un yakınları gözyaşları döküp, sinir krizi geçirdi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Akkoç'un cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

        SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

        Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

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        #adana
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