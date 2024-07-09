Adana haberleri: Sonu gelmiyor! Bu sefer de 19 yaşında | SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

Adana haberleri: Sonu gelmiyor! Bu sefer de 19 yaşında | SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

Boğulma vakaları bitmiyor! Bu sefer de 19 yaşında! Yurt genelinde her yerden boğulma haberleri gelmeye devam ediyor. Önceki gün Kocaeli Kandıra'da 2 arkadaşın acı haberinin ardından Adana'da dün yüzmek için girdiği Seyhan Baraj Gölü'nde kaybolan 19 yaşındaki Muharrem Akkoç'un da cansız bedenine ulaşıldı

Demirören Haber Ajansı Giriş: 09.07.2024 - 09:27 Güncelleme: 09.07.2024 - 09:32 facebook

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