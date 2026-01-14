Tartıştığı dayısını sokakta vurdu!
Adana'da, bir kişi tartıştığı dayısını sokak ortasında tabancayla bacağından vurarak yaraladı. Polis, kaçan şüpheliyi yakalama çalışması başlattı. Saldırıyla ilgili soruşturma devam ediyor
Adana'da olay, Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, A.B. henüz bilinmeyen bir sebeple dayısı A.T. ile tartışmaya başladı.
SİLAHINI ÇEKİP DAYISINI VURDU
İHA'daki habere göre tartışmanın alevlenerek kısa sürede kavgaya dönüştüğü sırada A.B., dayısını tabanca ile bacağından vurup kaçtı.
DAYISI HASTANEYE KALDIRILDI
Kanlar içerisinde yere yığılan dayı A.T. bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Polis ise şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.