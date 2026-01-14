Habertürk
        Adana haberleri: Tartıştığı dayısını sokakta vurdu | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Tartıştığı dayısını sokakta vurdu!

        Adana'da, bir kişi tartıştığı dayısını sokak ortasında tabancayla bacağından vurarak yaraladı. Polis, kaçan şüpheliyi yakalama çalışması başlattı. Saldırıyla ilgili soruşturma devam ediyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.01.2026 - 13:12 Güncelleme: 14.01.2026 - 13:12
        Adana'da olay, Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, A.B. henüz bilinmeyen bir sebeple dayısı A.T. ile tartışmaya başladı.

        SİLAHINI ÇEKİP DAYISINI VURDU

        İHA'daki habere göre tartışmanın alevlenerek kısa sürede kavgaya dönüştüğü sırada A.B., dayısını tabanca ile bacağından vurup kaçtı.

        DAYISI HASTANEYE KALDIRILDI

        Kanlar içerisinde yere yığılan dayı A.T. bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

        Polis ise şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

        Sultangazi'de mağaza açılışında izdiham yaşandı

        SULTANGAZİ'de bir giyim mağazasının açılışına özel yarı fiyat kampanyası yoğunluğa neden oldu. Mağaza önünde toplanan kalabalık, kapıların açılmasıyla birlikte kısa süreli izdihama yol açtı.

        #adana
        #Son dakika haberler
