Adana'da 11 bin 213 KADES ihbarına müdahale edildi



Anıl ATARYaşar SERİNTÜRK/ ADANA, (DHA)ADANA'da polis, geçen yıl Kadın Destek Uygulaması'ndaki (KADES) panik butonuna basılıp yapılan 15 bin 60 ihbardan 11 bin 213'üne müdahale etti. 2 yılda kent genelinde eşine psikolojik ya da fiziksel şiddet uyguladığı belirlenen ve haklarında uzaklaştırma kararı verilen 186 kişiye de elektronik kelepçe takıldığı belirtildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, kadına yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla çalışmalarını sürdürdü. Polis, Adana Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri ekipleriyle camiler, Kur'an kursları, okullardaki veli toplantıları, festival ve konser gibi kültürel faaliyetlerde KADES'i tanıtıp, bilgilendirici broşür dağıttı. Ekipler, bu kapsamda 2022 yılında 401 bin 567 kişiye ulaştı. Ayrıca polis, geçen yıl KADES'teki panik butonuna basılıp yapılan 15 bin 60 ihbardan 11 bin 213'üne müdahale etti. Kalan 3 bin 847 ihbarın ise yanlışlıkla yapıldığı belirtilirken, kadınların bu konuda dikkatli olması gerektiği kaydedildi.

186 KİŞİYE ELEKTRONİK KELEPÇE

Adana Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki seminerlerde, 5 bin 687 polise KADES ve ihbarlara müdahale konusunda eğitimler verildi. Ekiplerin KADES üzerinden yapılan ihbarlara müdahale süresinin, ortalama 5 ile 10 dakika olduğu belirtildi. Son 2 yıl içinde kent genelinde eşine psikolojik ya da fiziksel şiddet uyguladığı belirlenen ve haklarında uzaklaştırma kararı verilen 186 kişiye de elektronik kelepçe takıldığı kaydedildi.

'ŞİDDETTEN KADES İLE KURTULDUM'

Öte yandan polis ekipleri, KADES'in tanıtımı kapsamında, Seyhan ilçesindeki Atatürk Parkı'nda kadınlara broşür dağıtarak bilgilendirme yaptı. Geçen yıl boşanma aşamasındaki eşi M.F.Ç.'den şiddet gördüğünü ve tehdit edildiğini öne süren Tuğba Gökçe Ç., "Şiddetten KADES butonu sayesinde kurtuldum. Eşim çocuklarımı kaçırmaya çalışıyordu. Panik butonuna bastım ve polis 5 dakika içinde geldi" diye konuştu.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

2023-01-21 10:56:08



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