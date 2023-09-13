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        Kamyonet, dere yatağına uçtu: 4 yaralı

        ADANA'nınKozanilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonetin dere yatağına uçtuğu kazada 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.09.2023 - 23:54 Güncelleme: 13.09.2023 - 23:55
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        Kamyonet, dere yatağına uçtu: 4 yaralı
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        Kaza, akşam saatlerinde KozanFeke karayolunda meydana geldi. Özdilek Durmaz (53) yönetimindeki 01 AIG 920 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu dere yatağına uçtu. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü ile yanındaki Mehmet Durmaz (77), İbrahim Durmaz (64) ve Seçkin Altıoğlu (61), sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

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