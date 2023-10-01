Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Geri yerine ileri vitese aldığı otomobiliyle otoparka düştü

        ADANA'dasürücüsünün geri gelmek isterken ileri vitese taktığı otomobil, 1,5 metre aşağıdaki otoparka düşerek başka bir otomobile çarptı, dik halde durdu. Yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.10.2023 - 15:53 Güncelleme: 01.10.2023 - 15:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Geri yerine ileri vitese aldığı otomobiliyle otoparka düştü
        ABONE OL
        ABONE OL

        ADANA'dasürücüsünün geri gelmek isterken ileri vitese taktığı otomobil, 1,5 metre aşağıdaki otoparka düşerek başka bir otomobile çarptı, dik halde durdu. Yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Kaza, öğle saatlerinde merkez Sarıçam ilçesi Gültepe Mahallesi´nde meydana geldi. Bir sitenin otoparkında ismi açıklanmayan sürücünün, geri gitmek isterken ileri vitese alıp gaza bastığı otomobil, demir korkulukları aşıp 1.5 metre aşağıdaki otoparka düştü. Otoparktaki başka bir otomobile çarpan araç, dik halde durdu. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine gelen sağlık ekipleri, otomobilde yaralanan sürücüyü ambulansla hastaneye götürdü.

        Kaza, çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Araç daha sonra çekici ile otoparktan çıkarıldı. Kaza nedeniyle iki otomobilde de maddi hasar oluştu.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Görevimiz yeni ve sivil bir anayasa
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Görevimiz yeni ve sivil bir anayasa
        Ankara'da bombalı saldırı girişimi!
        Ankara'da bombalı saldırı girişimi!
        Yeni yasama yılı başladı
        Yeni yasama yılı başladı
        Saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin korkunç cinayeti ortaya çıktı!
        Saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin korkunç cinayeti ortaya çıktı!
        11'ler belli oldu!
        11'ler belli oldu!
        Hain saldırı sonrası siyasilerden sert tepki
        Hain saldırı sonrası siyasilerden sert tepki
        Ankara'daki terör saldırısına kınama mesajları
        Ankara'daki terör saldırısına kınama mesajları
        Derbide zafer Kasımpaşa'nın!
        Derbide zafer Kasımpaşa'nın!
        Teröristlerin hain saldırı girişimi önlendi!
        Teröristlerin hain saldırı girişimi önlendi!
        En samimi en net cevapları arayacak
        En samimi en net cevapları arayacak
        Galatasaray - Ankaragücü maçı hakem yorumları
        Galatasaray - Ankaragücü maçı hakem yorumları
        'Şahinler Çetesi'nin yağma amaçlı darp görüntüleri ortaya çıktı!
        'Şahinler Çetesi'nin yağma amaçlı darp görüntüleri ortaya çıktı!
        Çok sayıda ilde şiddetli yağış bekleniyor!
        Çok sayıda ilde şiddetli yağış bekleniyor!
        Geleceği kurtarmak için geldiler
        Geleceği kurtarmak için geldiler
        Celadet Moralıgil cinayetinde, katili para için kaçırdılar!
        Celadet Moralıgil cinayetinde, katili para için kaçırdılar!
        Beşiktaş, Konyaspor'a konuk olacak
        Beşiktaş, Konyaspor'a konuk olacak
        Protestoların 39. haftası: On binlerce kişi yine sokaklarda!
        Protestoların 39. haftası: On binlerce kişi yine sokaklarda!
        Hayallerinin peşinde!
        Hayallerinin peşinde!
        Fethiye'de iki zodyak bot çarpıştı
        Fethiye'de iki zodyak bot çarpıştı
        "İç dünyamda bir yolculuktayım"
        "İç dünyamda bir yolculuktayım"

        Benzer Haberler

        Depremde 96 kişinin öldüğü Alpargün Apartmanı enkazında anma
        Depremde 96 kişinin öldüğü Alpargün Apartmanı enkazında anma
        Adana'da depremde yıkılan Alpargün Apartmanı'nda hayatını kaybedenler anıld...
        Adana'da depremde yıkılan Alpargün Apartmanı'nda hayatını kaybedenler anıld...
        Cep telefonlarına SMS linkiyle ulaşıp, 'mobil bankacılık' vurgunu yaptılar
        Cep telefonlarına SMS linkiyle ulaşıp, 'mobil bankacılık' vurgunu yaptılar
        Adana'da bir kişiyi tabancayla yaralaması kameraya yansıyan zanlı tutukland...
        Adana'da bir kişiyi tabancayla yaralaması kameraya yansıyan zanlı tutukland...
        Arkadaşına kafede otururken kurşun yağdıran şüpheli: Daha önce tartışmamız...
        Arkadaşına kafede otururken kurşun yağdıran şüpheli: Daha önce tartışmamız...
        Adana'da "siber hırsızlık" operasyonunda yakalanan 4 zanlıdan 3'ü tutukland...
        Adana'da "siber hırsızlık" operasyonunda yakalanan 4 zanlıdan 3'ü tutukland...