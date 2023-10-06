Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Motosiklet kazasında ölen acil tıp teknisyeni ve kuzeninin cenazeleri alındı

        ADANA´damotosikletle seyir halindeyken öğrenci minibüsüyle çarpışmada hayatını kaybeden acil tıp teknisyeni Metin Kılıç (33) ve kuzeni Mehmet Yılmaz´ın (23) cenazeleri otopsi işlemlerinin ardından gözyaşlarıyla teslim alındı. Cenazeler, defnedilmek üzere Ceyhan´a götürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.10.2023 - 11:58 Güncelleme: 06.10.2023 - 12:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Motosiklet kazasında ölen acil tıp teknisyeni ve kuzeninin cenazeleri alındı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ADANA´damotosikletle seyir halindeyken öğrenci minibüsüyle çarpışmada hayatını kaybeden acil tıp teknisyeni Metin Kılıç (33) ve kuzeni Mehmet Yılmaz´ın (23) cenazeleri otopsi işlemlerinin ardından gözyaşlarıyla teslim alındı. Cenazeler, defnedilmek üzere Ceyhan´a götürüldü.

        Kaza, dün saat 17.00 sıralarında Modernevler Mahallesi, Adnan Kahveci Bulvarı'nda meydana geldi. S.A. yönetimindeki 01 DFN 96 plakalı öğrenci servisi, okulun önünden dönüş yaptığı sırada aynı istikamette ilerleyen acil tıp teknisyeni Metin Kılıç'ın kullandığı motosikletle çarpıştı. Motosikletin üzerinden savrulan sürücü Metin Kılıç ve arkasındaki kuzeni Mehmet Yılmaz ağır yaralandı. Ambulansla Ceyhan Devlet Hastanesi´ne kaldırılan Kılıç ve Yılmaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kuzenlerin yakınları acil servis önünde sinir krizi geçirirken, Kılıç´ın mesai arkadaşları gözyaşı döktü. Kılıç ve Yılmaz'ın cansız bedenleri otopsi için morga kaldırıldı. Servis sürücüsü S.A. ise gözaltına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        ÖLMEDEN ÖNCE MESAJLA UYARMIŞ

        Bugün sabah saatlerinde sosyal medya hesabından motosiklet sürerken çekilmiş bir görüntüsünü paylaşan Kılıç'a bir mesai arkadaşı tarafından "Metin merhaba kardeşim, çok hız yapıyorsun dikkat et. Allah´ım korusun" diye uyarıda bulunulduğu ortaya çıktı. Kılıç'ın ise "Merhaba abla, insanı ölümden eceli korur, bir şey olmaz Allah'ın izniyle" diye cevap verdiği görüldü.

        GÖZYAŞLARIYLA TESLİM ALINDI

        İki kuzenin cenazesi bugün sabah saatlerinde Adana Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından yakınları tarafından gözyaşlarıyla teslim alındı. Cenaze teslimine Kılıç´ın acil tıp teknisyeni bir meslektaşının geldiği görüldü. Cenazeler daha sonra defnedilmek üzere Ceyhan ilçesine bağlı Kelemeti Mahallesi Mezarlığı´na götürüldü.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        4'ü öğrenci 5 kişinin öldüğü kazada "Pes" dedirten ihmaller!
        4'ü öğrenci 5 kişinin öldüğü kazada "Pes" dedirten ihmaller!
        MSB: Suriye'de 26 terörist etkisiz hale getirildi!
        MSB: Suriye'de 26 terörist etkisiz hale getirildi!
        Türk yönetici Google'ı mahkemeye verdi
        Türk yönetici Google'ı mahkemeye verdi
        MTA açıkladı! 45 kent diri fay hattı üzerinde!
        MTA açıkladı! 45 kent diri fay hattı üzerinde!
        Terör örgütlerine çifte operasyon! 167 gözaltı
        Terör örgütlerine çifte operasyon! 167 gözaltı
        AK Parti’nin değişim kongresi
        AK Parti’nin değişim kongresi
        Beşiktaş'ta olağanüstü gece!
        Beşiktaş'ta olağanüstü gece!
        Fidye için çocuk kaçıran sanığa 8 ay sonra tahliye!
        Fidye için çocuk kaçıran sanığa 8 ay sonra tahliye!
        Beşiktaş - Lugano maçının yazar yorumları
        Beşiktaş - Lugano maçının yazar yorumları
        'Kara mamba' için flaş karar! Ülkesine iade edilecek
        'Kara mamba' için flaş karar! Ülkesine iade edilecek
        Spartak Trnava - Fenerbahçe maçının yazar yorumları
        Spartak Trnava - Fenerbahçe maçının yazar yorumları
        160 bin metal işçisine avans
        160 bin metal işçisine avans
        Acil serviste göğsüne darbe almıştı! Büyük acı!
        Acil serviste göğsüne darbe almıştı! Büyük acı!
        "Barışmamız söz konusu değil"
        "Barışmamız söz konusu değil"
        Çocuk: İlk günkü kadar tehdit altında
        Çocuk: İlk günkü kadar tehdit altında
        "Siz kimsiniz?"
        "Siz kimsiniz?"
        'Akvaryum' için deyip ağlamıştı... 12 yıla kadar hapsi istendi
        'Akvaryum' için deyip ağlamıştı... 12 yıla kadar hapsi istendi
        "İlişkim yok"
        "İlişkim yok"
        Ticari lastikte 'ekonomi' dönemi
        Ticari lastikte 'ekonomi' dönemi
        Hamile işçi işten atılamaz
        Hamile işçi işten atılamaz

        Benzer Haberler

        Durdurulan otomobilden bonzai hammaddesi çıktı; 4 tutuklama
        Durdurulan otomobilden bonzai hammaddesi çıktı; 4 tutuklama
        Adana'da 3 kilogram sentetik uyuşturucu ham maddesi ele geçirildi, 4 şüphel...
        Adana'da 3 kilogram sentetik uyuşturucu ham maddesi ele geçirildi, 4 şüphel...
        1 milyon turistin beklendiği festival için Seyhan Nehri'ne su verildi
        1 milyon turistin beklendiği festival için Seyhan Nehri'ne su verildi
        Adana'da 15 yaşındaki çocuğun otomobilden ateş edilmesi sonucu ölümüne iliş...
        Adana'da 15 yaşındaki çocuğun otomobilden ateş edilmesi sonucu ölümüne iliş...
        Adana'da minibüsle çarpışan motosikletteki 2 kişi öldü
        Adana'da minibüsle çarpışan motosikletteki 2 kişi öldü
        Motosiklet kazasında ölen 2 kuzeni, ardakaşının 'hız' konusunda uyardığı be...
        Motosiklet kazasında ölen 2 kuzeni, ardakaşının 'hız' konusunda uyardığı be...