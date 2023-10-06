Motosiklet kazasında ölen acil tıp teknisyeni ve kuzeninin cenazeleri alındı ADANA´damotosikletle seyir halindeyken öğrenci minibüsüyle çarpışmada hayatını kaybeden acil tıp teknisyeni Metin Kılıç (33) ve kuzeni Mehmet Yılmaz´ın (23) cenazeleri otopsi işlemlerinin ardından gözyaşlarıyla teslim alındı. Cenazeler, defnedilmek üzere Ceyhan´a götürüldü.

ADANA´damotosikletle seyir halindeyken öğrenci minibüsüyle çarpışmada hayatını kaybeden acil tıp teknisyeni Metin Kılıç (33) ve kuzeni Mehmet Yılmaz´ın (23) cenazeleri otopsi işlemlerinin ardından gözyaşlarıyla teslim alındı. Cenazeler, defnedilmek üzere Ceyhan´a götürüldü.

Kaza, dün saat 17.00 sıralarında Modernevler Mahallesi, Adnan Kahveci Bulvarı'nda meydana geldi. S.A. yönetimindeki 01 DFN 96 plakalı öğrenci servisi, okulun önünden dönüş yaptığı sırada aynı istikamette ilerleyen acil tıp teknisyeni Metin Kılıç'ın kullandığı motosikletle çarpıştı. Motosikletin üzerinden savrulan sürücü Metin Kılıç ve arkasındaki kuzeni Mehmet Yılmaz ağır yaralandı. Ambulansla Ceyhan Devlet Hastanesi´ne kaldırılan Kılıç ve Yılmaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kuzenlerin yakınları acil servis önünde sinir krizi geçirirken, Kılıç´ın mesai arkadaşları gözyaşı döktü. Kılıç ve Yılmaz'ın cansız bedenleri otopsi için morga kaldırıldı. Servis sürücüsü S.A. ise gözaltına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

ÖLMEDEN ÖNCE MESAJLA UYARMIŞ

Bugün sabah saatlerinde sosyal medya hesabından motosiklet sürerken çekilmiş bir görüntüsünü paylaşan Kılıç'a bir mesai arkadaşı tarafından "Metin merhaba kardeşim, çok hız yapıyorsun dikkat et. Allah´ım korusun" diye uyarıda bulunulduğu ortaya çıktı. Kılıç'ın ise "Merhaba abla, insanı ölümden eceli korur, bir şey olmaz Allah'ın izniyle" diye cevap verdiği görüldü.

GÖZYAŞLARIYLA TESLİM ALINDI

İki kuzenin cenazesi bugün sabah saatlerinde Adana Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından yakınları tarafından gözyaşlarıyla teslim alındı. Cenaze teslimine Kılıç´ın acil tıp teknisyeni bir meslektaşının geldiği görüldü. Cenazeler daha sonra defnedilmek üzere Ceyhan ilçesine bağlı Kelemeti Mahallesi Mezarlığı´na götürüldü.