Özgür Özel: Atatürk'ün partisini yüzyıl önce olduğu gibi iktidar yapalım CHPGenel Başkan Adayı Özgür Özel, "Cumhuriyet Halk Partisi'nin ikinci yüzyıla girerken tepeden tırnağa, lider kadrolara, baştan aşağıya bir anlayış değişikliğiyle iktidar umudu olmaya ihtiyacı olduğunu tespit ediyoruz" dedi. Özel kongrede "Atatürk'ün partisini yüzyıl önce olduğu gibi iktidar yapalım, yüzleri güldürelim demeye geldim" diye konuştu.

CHPGenel Başkan Adayı Özgür Özel, "Cumhuriyet Halk Partisi'nin ikinci yüzyıla girerken tepeden tırnağa, lider kadrolara, baştan aşağıya bir anlayış değişikliğiyle iktidar umudu olmaya ihtiyacı olduğunu tespit ediyoruz" dedi. Özel kongrede "Atatürk'ün partisini yüzyıl önce olduğu gibi iktidar yapalım, yüzleri güldürelim demeye geldim" diye konuştu.

CHP Adana 38´inci Olağan İl Kongresi, merkez Çukurova ilçesindeki ASKİ Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Tek aday Anıl Tanburoğlu'nun listesiyle gidilen kongrede, divan başkanlığını Konya Milletvekili Barış Bektaş yaptı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun mesajı okundu. Kongreye katılan CHP Genel Başkanı Adayı Özgür Özel, 14 ve 28 Mayıs seçiminin ardından yaşanan tabloların herkesi üzdüğünü kaydetti. CHP'nin öz eleştiri yapması gerektiğini ifade eden Özel, "Değişime ihtiyaç var ancak değişimi bir kişiyle sınırlı tutmak, kişiye sayın genel başkanımıza doğrudan haksızlık olur. Ama değişimi sadece bir kadroyla bir ekibe tabii tutmak, bu sefer de sorunu doğru tespit etmemek olur. CHP'nin ikinci yüzyıla girerken tepeden tırnağa, lider kadrolara, baştan aşağıya bir anlayış değişikliğiyle iktidar umudu olmaya ihtiyacı olduğunu tespit ediyoruz. Gelin bu partiyi birlikte değiştirelim, gelin birlikte kazanalım, gelin birlikte yönetelim. Atatürk'ün partisini yüzyıl önce olduğu gibi iktidar yapalım, yüzleri güldürelim demeye geldim" dedi.

Oy oranı yüzde 1-2'yi geçmeyen partilere 39 milletvekili hediye edildiğini de belirten Özel, "Bu cumhuriyetçilik, halkın egemenliği, temsiliyet ilkeleriyle çelişen bir durumdur. Çelişki ötesi temsiliyet ilkesinin gasbedilmesidir. Oy oranıyla orantısız biçimde milletvekiliniz varsa bu halkın egemenliği ilkesinin gasbedilmesidir" diye konuştu.