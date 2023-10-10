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        Kozan'da lastiği patlayan kamyonet şarampole düştü; 3 ölü

        ADANA'nınKozan ilçesinde, seyir halindeki kamyonet, lastiğinin patlamasıyla kontrolden çıkıp şarampole düştü. Kazada sürücü ile yanındaki 2 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.10.2023 - 17:56 Güncelleme: 10.10.2023 - 18:00
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        Kozan'da lastiği patlayan kamyonet şarampole düştü; 3 ölü
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        ADANA'nınKozan ilçesinde, seyir halindeki kamyonet, lastiğinin patlamasıyla kontrolden çıkıp şarampole düştü. Kazada sürücü ile yanındaki 2 kişi hayatını kaybetti.

        Kaza, saat 15.30 sıralarında, Adana-Kozan yolu Çukurören Mahallesi Tırmıl mevkisinde meydana geldi. Durmuş Karaca (60) yönetimindeki 80 KE 434 plakalı kamyonetin seyir halindeyken lastiği patladı. Kamyonet, sürücü Karaca'nın kontrolünden çıktı. 5 metrelik şarampolden aşağı düşen ve ağaca çarpıp duran kamyonetin sürücüsü Durmuş Karaca ile yanında yolcu Mustafa Öztürk ile kimliği belirsiz kişi, olay yerinde yaşamını yitirdi. İhbarla bölgeye çok sayıda güvenlik ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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