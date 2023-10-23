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        Toroslar EDAŞ´tan Adana´da bakım ve yatırım çalışmaları

        ToroslarEDAŞ, Adana´da kesintisiz elektrik dağıtımı kapsamında 2023 yılının ilk 9 ayında bakım, onarım ve yatırım hizmetlerini sürdürdüğünü açıkladı. Buna göre Adana´da 13 bin 243 trafo ve 37 bin 484 kilometre uzunluğundaki hatta yaklaşan kış koşullarında da sürdürülebilir ve kesintisiz enerji sağlanabilmesi amacıyla bakım, yenileme ve yatırım çalışmaları yapıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2023 - 11:20 Güncelleme: 23.10.2023 - 11:20
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        Toroslar EDAŞ´tan Adana´da bakım ve yatırım çalışmaları
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        ToroslarEDAŞ, Adana´da kesintisiz elektrik dağıtımı kapsamında 2023 yılının ilk 9 ayında bakım, onarım ve yatırım hizmetlerini sürdürdüğünü açıkladı. Buna göre Adana´da 13 bin 243 trafo ve 37 bin 484 kilometre uzunluğundaki hatta yaklaşan kış koşullarında da sürdürülebilir ve kesintisiz enerji sağlanabilmesi amacıyla bakım, yenileme ve yatırım çalışmaları yapıldı.

        Çukurova, Seyhan, Sarıçam, Yüreğir, Ceyhan, Yumurtalık, Karaisalı, Karataş, Pozantı, Kozan, İmamoğlu, Aladağ, Feke, Saimbeyli ve Tufanbeyli ilçelerinde 3 bin 625 aydınlatma armatürünün bakımını gerçekleştiren Toroslar EDAŞ ekipleri, bölgede 26 pano ile 81 trafo ve 150 dağıtım merkezinin bakımını tamamladı.

        258 ELEKTRİK PANOSU VE 94 TRAFO MERKEZİ MONTAJI TAMAMLANDI

        Adana´da hizmet verdiği 1 milyondan fazla müşterisine daha iyi hizmet vermek amacıyla toplam 4 bin 375 kilometrelik yeni yer altı hattı tesis eden Toroslar EDAŞ ekipleri, kentte 5 bin 639 yeni aydınlatma armatürünün montajını da tamamladı. Ayrıca yeni 258 elektrik panosu ve 94 trafo merkezi montajı da tamamlandı.

        DHA-Ekonomi - Türkiye-Adana - DHA

        2023-10-23 11:19:54

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