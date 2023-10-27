Öldürdüğü eşinin doğum günü pastasına, 'Seni daha ne kadar çok sevebilirim diye düşünüyorum' yazdırmış (2)

Demirören Haber Ajansı Giriş: 27.10.2023 - 12:36 Güncelleme: 27.10.2023 - 12:40 facebook

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