Öldürdüğü eşinin doğum günü pastasına, 'Seni daha ne kadar çok sevebilirim diye düşünüyorum' yazdırmış (2)
Giriş: 27.10.2023 - 12:36 Güncelleme: 27.10.2023 - 12:40
TUTUKLANDI
Adana´datartıştığıeşi Seda Ergül´ü (35), çocuklarının gözü önünde tabancayla öldüren emekli astsubay Yaşar Ergül (53), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ergül´ün ifadesinde, "Korkutmak istedim. Tabancayı almak için elime sarıldığı anda patladı. Pişmanım" dediği öğrenildi. Seda Ergül´ün cenazesi ise ailesi tarafından Ceyhan Asri Mezarlığı´nda toprağa verildi.