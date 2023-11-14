Kavga ettiği arkadaşını sulama kanalına atarak ölümüne neden olan sanığa müebbet istemi ADANA´daköprüde kavga ettiği arkadaşı Haydar Eyub'u (15) sulama kanalına atarak boğulmasına neden olan tutuklu Ömer Yalçın (18) hakkında 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

ADANA´daköprüde kavga ettiği arkadaşı Haydar Eyub'u (15) sulama kanalına atarak boğulmasına neden olan tutuklu Ömer Yalçın (18) hakkında 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

Yüreğir ilçesi Levent Mahallesi Sümbül Caddesi'nde 9 Haziran günü Haydar Eyub, kavga ettiği arkadaşı Ömer Yalçın tarafından sulama kanalına atıldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekiplerin yaptığı aramada, Haydar Eyub´un cansız bedenine ulaşıldı. Olayın ardından gözaltına alınan ve emniyetteki ifadesinde "Çocuk, kendisi suya atladı. Çırpınmaya başlayınca suya girip, kurtarmaya çalıştım. Başaramayınca korkup, kaçtım" diyen Yalçın, tutuklandı.

KUCAKLAYIP KANALA ATMIŞ

Ömer Yalçın hakkında savcılık tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianame, Adana 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede yer verilen görüntü inceleme tutanağına göre olay günü Yalçın ile Eyub'un birlikte gittikleri sulama kanalının üzerindeki köprüde kavga ettikleri ve Yalçın'ın Eyub'u kucaklayarak kanala attığı belirtildi. Yüzme bilmeyen Eyub'un suda batıp çıkması üzerine Yalçın'ın da koşarak uzaklaştığı vurgulandı. Sanığın olay sırasındaki kaçma eylemiyle, meydana gelen neticeyi arzuladığı ve eylemini öldürme kastıyla gerçekleştirdiği belirtilen iddianamede, sanığın 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapse çarptırılması istendi. Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen tutuklu sanık Ömer Yalçın'ın yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.