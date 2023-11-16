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        Adana'da 'torbacı' operasyonunda 2 tutuklama

        ADANA'dauyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2023 - 09:58 Güncelleme: 16.11.2023 - 10:00
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        Adana'da 'torbacı' operasyonunda 2 tutuklama
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        ADANA'dauyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 'torbacı' olarak bilinen uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yaptı. Ekipler, Seyhan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi'nde satış yaptığı belirlenen Sedat T. ile arkadaşları İbrahim Erhan Y. ve Sultan Ö.'nün yaşadığı eve operasyon düzenledi. Şüpheliler gözaltına alınırken, evde yapılan aramalarda 9,02 gram metamfetamin, 1,66 gram bonzai ve 1 uyuşturucu hap ele geçirildi. Emniyetteki sorgularında; uyuşturucu satmadıklarını, kullanmak için aldıklarını öne süren şüphelilerden Sedat T. ile İbrahim Erhan Y. tutuklandı, Sultan Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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