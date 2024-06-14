42 kişinin öldüğü apartmanın müteahhiti: Müteahhit değilim, malzeme alımı yapmadım

KAHRAMANMARAŞmerkezli depremde yıkılan ve 42 kişinin yaşamını yitirdiği Ekim Apartmanı davasına ilişkin tutuklu bulunan müteahhitlerden Cem Akkaya, duruşmada, müteahhit olmadığını, apartmanın inşaatına malzeme alımı yapmadığını belirterek, "Apartmanı inşa eden kooperatifin üyesiyim. Bina zaten kooperatif usulü inşa edilen bir binadır" dedi.

Adana'nın Çukurova ilçesindeki Ekim Apartmanı, 6 Şubat 2023'te meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremde yıkıldı, 42 kişi yaşamını yitirdi. Soruşturma sonunda tutuklanan apartmanın müteahhitleri Tamer Erginkoç ve Cem Akkaya ile firarda olan teknik uygulama sorumlusu inşaat mühendisi Cüneyt Akkaya hakkında 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan Adana 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın duruşmasına devam edildi. Duruşmaya, haklarında 22 yıl 6'şar ay hapis cezası istenen tutuklu müteahhitler Tamer Erginkoç ile Cem Akkaya, bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.