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        'Kardeşim cinayet işlemediği için öldürüldü'

        ADANA'da Mustafa Ataman'ı (21) tabancayla öldürüp, annesi, ablaları, ağabeyi ve arkadaşını öldürmeye teşebbüs ettikleri iddia edilen Gökhan Gezer (28), kuzeni M.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.06.2024 - 11:04 Güncelleme: 22.06.2024 - 11:05
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        'Kardeşim cinayet işlemediği için öldürüldü'
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        ADANA'da Mustafa Ataman'ı (21) tabancayla öldürüp, annesi, ablaları, ağabeyi ve arkadaşını öldürmeye teşebbüs ettikleri iddia edilen Gökhan Gezer (28), kuzeni M.G. (17) ve arkadaşı Rüzgar Kılıç’ın (26) yargılandığı davada, Ataman'ın ağabeyi Yunus Ataman, tanık olarak dinlendi. Yunus Ataman, kardeşinin ölmeden önce her şeyi kendisine anlattığını, kardeşinden bir kişinin öldürülmesinin istendiğini, kardeşinin de o kişiyi öldürmeyip yaralaması nedeniyle öldürülmüş olabileceğini öne sürdü.

        17 Ağustos 2023 tarihinde Rüzgar Kılıç, Gökhan Gezer ve M.G., iddiaya göre, Kılıç'a küfrettiği iddia edilen Mustafa Ataman'ın ve ailesinin oturduğu Çukurova ilçesi Belediye Evleri Mahallesi’ndeki eve gitti. Otomobilden inen 3 kişiden Gökhan Gezer, Mustafa Ataman’ın ağabeyi Orhan Ataman’a, “Mustafa nerede bu çocuğa küfrediyormuş konuşalım, neden annesine küfrediyormuş” demesi üzerine tartışma çıktı. Tartışma, silahlı çatışmaya dönüştü. Bu sırada olay yerine gelen Mustafa Ataman öldürüldü. Olayda Ataman’ın annesi Perihan, ablaları Sabriye, Sümeyye, Yıldız, Zeynep, ağabeyi Orhan Ataman ve arkadaşı Cabbar Taş yaralandı.

        OLAYDAN 1 HAFTA ÖNCE DARBEDİLMİŞ

        Olaydan sonra yakalanıp tutuklanan Gökhan Gezer, Rüzgar Kılıç ve M.G. hakkında Adana 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan dava karar aşamasına geldi. Sanıklar suçlamaları kabul etmezken, öldürülen Mustafa Ataman’ın ağabeyi Yunus Ataman tanık olarak dinlendi. Öldürülen kardeşinden daha önce duyduklarını mahkemede paylaşmak istediğini söyleyen Ataman, kardeşinin öldürülmeden 1 hafta önce darbedildiğini belirterek, “Kardeşim kendisini darbedenlerin Yunus Gezer, Gökhan Gezer ve İ. isminde bir kadın olduğunu söyledi. Ben o zaman kardeşimi hastaneye götürdüm. Biz hastanedeyken, hastaneye Yunus Gezer ve Gökhan Gezer şikayetçi olmasın diye geldiler. Kardeşim korktuğu için şikayetçi olmadı. Hastaneden çıktıktan sonra maktul kardeşim bana olayı anlattı. Kendisinden Yunus Gezer ve yanındaki şahısların H.H. isimli bir şahsı öldürmesini istediklerini ancak kardeşim de öldürmeyip ayağından yaralaması nedeniyle husumet beslediklerini söyledi. Olay günü Ercan Gezer beni arayıp, 'Kardeşini sustur' demişti. Ancak neden susması gerektiğini söylememişti” dedi.

        SAVCI MÜEBBET İSTEDİ

        Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, her 3 sanığın da müebbet ve ayrıca 18'er yıl hapis cezası ile cezalandırılmalarını ve tutukluluk hallerinin devamını talep etti. Savcının mütalaasının ardından söz hakkı verilen sanıklardan Gökhan Gezer, suçsuz olduğunu tekrarlayarak, "Hiçbir şey yapmadım. Olay yerinde hiçbir şekilde silah kullanmadım. Bana iftira atıyorlar. Ben sadece konuşmak amacıyla olay yerine gitmiştim" diyerek beraatini talep etti. Sanık Rüzgar Kılıç da hiçbir suçlamayı kabul etmediğini söyledi. Yaşı küçük sanık M.G. de eski savunmalarını tekrarladığını belirtti.

        Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verip, sanıklar ile avukatlarının esas hakkındaki mütalaaya karşı beyanda bulunmaları için duruşmayı erteledi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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