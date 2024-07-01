Boşanma aşamasındaki eşi evdeki eşyaları demir sopayla kırdı: Korkuyla yaşamaktan bıktım, beni kurtarın

ADANA'da psikolojik ve fiziksel şiddet uyguladığı 25 yıllık eşi Fadime D.'nin (44) boşanma davası açması üzerine Ali D. (47), uzaklaştırma kararına rağmen eve giderek demir çubukla tüm eşyaları kırıp, tehditte bulundu. Eve silahla gelmesinden sonra boşanma kararı aldığını belirten Fadime D., "Taksitlerini yeni bitirdiğim 2 televizyon, 2 buzdolabı, ankastre set, mutfak dolapları, güneş enerjisi, oğlumun bilgisayarını demir sopayla kırıp, dökmüş. Komşular müdahale edemesin diye dış kapıyı da kilitlemiş. Sonra dışarı çıkıp, 'Evi hallettim, sıra onlarda' demiş. Bu korkuyla yaşamaktan bıktım, beni kurtarın" dedi.

Seyhan ilçesi Akkapı Mahallesi'nde yaşayan Fadime D., 25 yıl önce Ali D. ile kaçarak evlendi. Fadime D., iddiaya göre, evliliğinin ilk gününden itibaren eşinin psikolojik ve fiziksel şiddetine maruz kaldı. Ailesiyle arası açıldığı için evine dönemeyen Fadime D., 2001 yılında eşinden boşanmak istedi ancak hamile olduğunu öğrendi. Eşinin ailesinin araya girmesiyle barışan çift, evliliklerini sürdürmeye karar verdi. D. çiftinin Mert adını verdiği oğullarının doğmasının ardından, 10 yıl sonra bir çocukları daha oldu. Eşi hiçbir işte çalışmayan Fadime D., gündelik işlere gidip, çaycılık, temizlik ve tarım işçiliği yaparak ailesinin geçimini sağlamaya başladı.

UZAKLAŞTIRMA KARARI VERİLDİ Yıllar süren şiddetin ardından Ali D., iddiaya göre, mayıs ayında eve av tüfeği getirip, eşini ve çocuklarını ölümle tehdit etti. Bu duruma daha fazla dayanamayan Fadime D., polise giderek eşi hakkında şikayetçi oldu. O gece nezarethanede tutulan Ali D. hakkında uzaklaştırma kararı verildi. Fadime D., 20 Haziran'da eşine boşanma davası açtı. Bu durumu öğrenen Ali D., 24 Haziran'da eşi ve çocuklarının olmadığı bir saatte eve gelerek, demir çubukla beyaz eşyaları, pencere ve kapıları, damdaki güneş enerjisini kırdı. Mahalleliyi müdahale etmemesi için tehdit eden Ali D., "Evi hallettim, şimdi sıra onlarda" diyerek bölgeden ayrıldı.

'SİLAHI DOLDURUP, BOŞALTARAK GÖZDAĞI VERİYORDU' Eve geldiğinde gördüğü manzara karşısında şoke olan Fadime DÇ., gözyaşlarına boğuldu. Demir, Çukurova Üniversitesi'nde Türkçe öğretmenliği son sınıf öğrencisi oğlu Mert ile polis merkezine giderek, bir kez daha eşi hakkında şikayetçi oldu. Yıllardır maruz kaldığı hakaret ve şiddetten bıktığını dile getiren Fadime D., "Daha önce de çok kez boşanmak istedim, hep araya girdiler. Dayak ve küfürlere rağmen idare ediyordum. İşin içine silah girince korkmaya başladım. Küçük oğluma, 'Annenizin 3-5 günü kaldı. Ya ben cezaevine gireceğim ya da siz bu evden gideceksiniz' diyordu. Bir akşam eve silah getirip, koltuğun üzerine koymuş. Görmezden gelip, namaz kılmak için diğer odaya gittim. Silahı doldurup, boşaltarak gözdağı veriyordu. O gün polisi aradım, bir gece nezarethanede kalıp, geri döndü. Sonra uzaklaştırma kararı aldırıp, boşanma davası açtım" dedi.