Minibüse arkadan çarpan motosikletli öldü

Kaza ilçenin Çakallı Mahallesinde meydana geldi. Burak Bayır, yönetimindeki motosikletle önünde giden yolcu minibüsüne çarptı. Kazadan sonra devrilen motosikletten düşen bayır, metrelerce savruldu. Bayır'a ilk müdahaleyi yoldan geçen sürücüler yaparken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri tarafından hastaneye kaldırılan Bayır, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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