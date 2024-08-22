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        Minibüse arkadan çarpan motosikletli öldü

        ADANA'nın Karaisalı ilçesinde seyir halindeki minibüse arkadan çarpan motosiklet sürücüsü Burak Bayır (19), olay yerinde hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.08.2024 - 18:58 Güncelleme: 22.08.2024 - 19:00
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        Minibüse arkadan çarpan motosikletli öldü
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        ADANA'nın Karaisalı ilçesinde seyir halindeki minibüse arkadan çarpan motosiklet sürücüsü Burak Bayır (19), olay yerinde hayatını kaybetti.

        Kaza ilçenin Çakallı Mahallesinde meydana geldi. Burak Bayır, yönetimindeki motosikletle önünde giden yolcu minibüsüne çarptı. Kazadan sonra devrilen motosikletten düşen bayır, metrelerce savruldu. Bayır'a ilk müdahaleyi yoldan geçen sürücüler yaparken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri tarafından hastaneye kaldırılan Bayır, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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