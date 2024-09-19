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        Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'a hapis cezası ve siyasi yasak (2)

        BAŞKANAYDAR: CEYHAN HALKININ İRADESİNE İPOTEK KONULUYORAdana'da, hakkında yerel mahkemece 'tehdit' suçundan verilen 2 yıl 1 aylık hapis cezası Adana Bölge Adliye Mahkemesi'nce onanan ve mahkumiyet süresince siyasi yasak getirilen Ceyhan Belediye Başkanı CHP'li Kadir Aydar, kararı Ceyhan halkının siyasi tercihlerine ipotek koyma girişimi olarak değerlendirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.09.2024 - 21:30 Güncelleme: 19.09.2024 - 21:35
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        Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'a hapis cezası ve siyasi yasak (2)
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        BAŞKANAYDAR: CEYHAN HALKININ İRADESİNE İPOTEK KONULUYOR

        Adana'da, hakkında yerel mahkemece 'tehdit' suçundan verilen 2 yıl 1 aylık hapis cezası Adana Bölge Adliye Mahkemesi'nce onanan ve mahkumiyet süresince siyasi yasak getirilen Ceyhan Belediye Başkanı CHP'li Kadir Aydar, kararı Ceyhan halkının siyasi tercihlerine ipotek koyma girişimi olarak değerlendirdi. Konuya ilişkin yaptığı açıklamada siyasi yasak kararının çelişkili beyanlarla dolu, tanık ve delil bulunmayan bir dava sonucu alındığını belirten Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, "13 ay sonra ortaya çıkan yalan beyanlarla adım dosyaya dahil ediliyor" dedi.

        'KARAR ÇOK HIZLI BİR ŞEKİLDE ONANIYOR'

        Mahkeme sürecinin alışılmadık bir hızda sonuçlandığını söyleyen Aydar, "16 Mayıs’ta ilk derece mahkemesi siyasi yasak kararı veriyor, 16 Temmuz’da istinaf mahkemesine gidiyor ve bugün, eylül ayında, karar çok hızlı bir şekilde onanıyor" diye konuştu.

        'OY ÇOKLUĞUYLA, BİR HAKİMİN MUHALEFET ŞERHİNE RAĞMEN, 2’YE KARŞI 1 OYLA KARAR VERİLİYOR'

        Mahkemenin oy çokluğuyla aldığı kararını eleştiren Aydar, "Oy çokluğuyla, bir hakimin muhalefet şerhine rağmen, 2’ye karşı 1 oyla karar veriliyor. Bu karar, Ceyhan halkının iradesine ipotek koymak anlamına gelir. 25 ay ceza veriliyor, 24 ay olsaydı siyasi yasak gerekmeyecekti. Siyasi olmayan isimler beraat ederken, siyasi isimlere yasak getiriliyor" dedi. 

        Yerel mahkemenin mayıs ayında verdiği kararın temmuzda istinafa taşındığını ve eylül ayında onandığını hatırlatan Aydar, Ceyhan halkının iradesine çok hızlı bir şekilde ipotek konulduğunu söyledi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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