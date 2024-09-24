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        Adanalı esnafı TEKNOFEST heyecanı sardı; oteller doldu, günde 180 ton et tüketilecek

        ADANA'dailk kez düzenlenecek olan Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), Türkiye'nin Milli Teknoloji Hamlesi'ne yapacağı katkının yanı sıra kent ekonomisine de can suyu oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.09.2024 - 11:29 Güncelleme: 24.09.2024 - 11:35
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        Adanalı esnafı TEKNOFEST heyecanı sardı; oteller doldu, günde 180 ton et tüketilecek
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        ADANA'dailk kez düzenlenecek olan Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), Türkiye'nin Milli Teknoloji Hamlesi'ne yapacağı katkının yanı sıra kent ekonomisine de can suyu oldu. Adana Havalimanı'nda 2-6 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek festivale 1 milyon 500 binin üzerinde katılımcı beklenirken, kentte ve çevre illerde oteller rezervasyonlarla birlikte doldu. Adana Kasaplar Odası Başkanı Murat Saruhan Yağmur, günde 180 ton eti piyasaya sürmeye hazırlandıklarını söyledi.

        Adana Havalimanı'nda 2-6 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek festivale 1 milyon 500 binin üzerinde katılımcı beklenirken, kentte ve çevre illerde oteller rezervasyonlarla birlikte doldu. Festival, Türkiye'nin Milli Teknoloji Hamlesi'ne yapacağı katkının yanı sıra kent ekonomisine de canlılık kazandırdı. Özellikle kebapçı esnafı, yerli ve yabancı turistler için yurt genelinden tonlarca et tedarik etmeye başladı.

        'BU AY DOLU DOLU GEÇECEK'

        Adana Kasaplar Odası Başkanı Murat Saruhan Yağmur, günde 180 ton eti piyasaya sürmeye hazırlandıklarını belirterek, "Şu an için beklenti 1 milyon 500 binin üzerinde katılımcı; ama 2 milyona yaklaşacağını tahmin ediyoruz ve tedarik çalışmalarımız bu yöne. Mezbahalar aralıksız çalışıyor. Çevre illerden de canlı hayvan ve et tedariki yapıyoruz. Adana’mıza tüm misafirlerimizi bekliyoruz. Sıcak bir ortam sağlamak adına gereken tüm hazırlıkları yaptık. TEKNOFEST'in ardından Lezzet Festivali ve ondan sonra da Tesbihçiler Fuarı'mız var. Bu ay dolu dolu geçecek. Esnafımızın yüzü gülüyor" dedi.

        'ELON MUSK ADANA'YA GEL, CİĞERİMİ YE'

        Kebapçı Mehmet Gemicioğlu da geçen yıl Elon Musk'ın "TEKNOFEST'te yarışan tüm takımları tebrik ediyoruz. Davetiniz için teşekkürler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Gelecek yıl şahsen katılmayı ve Türkiye'de yatırım için daha fazla fırsatı görüşmeyi sabırsızlıkla bekliyorum" şeklinde paylaşım yaptığını hatırlatarak, "TEKNOFEST'e sadece restorancılar, kebapçılar olarak hazır değiliz, tüm Adana olarak hazırız. Çünkü TEKNOFEST, Adanamız'a yeni bir değer katacak. Bu değeri bütün Adana halkı olarak sahipleneceğiz. Her anlamda lezzetlerimizle, konaklamalarımızla, ulaşımımızla hazırız. Çünkü Adanalıyız. Adanalıların bir farkı vardır, misafirperverdir. Gelen herkesi kucaklarız. Elon Musk'ı da mutlaka davet ediyoruz. Elon Musk, Adana'ya gel, ciğerimi ye" diye konuştu. Hediyelik eşya satan Nadir Yılmaz ise yaz boyunca durgunluk olduğunu, festival ile işlerin hareketleneceğini beklediklerini söyledi.

        1 MİLYIN 600 BİNDEN FAZLA YARIŞMACI

        Öte yandan 'Teknoloji Geliştiren ve Üreten Bir Türkiye' hedefiyle Türkiye tarihinin en büyük ödüllü teknoloji yarışmalarının düzenlendiği TEKNOFEST'te yarışmacılara 30 milyon TL ödül ve 55 milyon TL'nin üzerinde malzeme desteği sağlanacak. TEKNOFEST 2024 kapsamında 46 ana kategori, 117 alt kategoride düzenlenen teknoloji yarışmalarına bu yıl başvuruda bulunan 788 bin 161 takım ve 1 milyon 600 binden fazla yarışmacı, en iyisi olmak için mücadele edecek.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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