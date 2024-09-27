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        Adana'da günlük kiraya verilen evlerde denetim

        ADANA'da polis, günlük kiralık evlere yönelik yapılan denetimlerde kira sözleşmesi olmayan kişilere ve ikamet sahipleri hakkında idari işlem uygulandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.09.2024 - 01:10 Güncelleme: 27.09.2024 - 01:15
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        Adana'da günlük kiraya verilen evlerde denetim
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        ADANA'da polis, günlük kiralık evlere yönelik yapılan denetimlerde kira sözleşmesi olmayan kişilere ve ikamet sahipleri hakkında idari işlem uygulandı.

        Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe sınırlarındaki Sümer Mahallesi’nde birçok gecekondu yapının günlük kiraya verilerek fuhuş, uyuşturucu ticareti gibi suçlarda yer temin edildiği yönünde yapılan ihbarlar üzerine çalışma başlattı. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı, suç önleme ve araştırma, devriye ekipleri ile çarşı mahalle bekçileri olmak üzere toplam 95 personelin katılımıyla günlük kiraya verilen 7 binada denetleme yaptı. Binaların etrafında bekçi ve devriye ekiplerince güvenlik önlemi alındı. Polis, daha sonra tek tek girdiği ikametlerde kira sözleşmelerini denetledi. Kira sözleşmesi bulunmayan kişiler ve ikamet sahipleri hakkında idari işlem yapıldı.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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