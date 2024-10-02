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        Adana'da TEKNOFEST heyecanı başladı (2)

        'TOPLUTAŞIMA KULLANMALARINI TAVSİYE EDİYORUZ'TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Adana'da ilk kez düzenlenen etkinlikle ilgili değerlendirmede bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.10.2024 - 14:06 Güncelleme: 02.10.2024 - 14:10
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        Adana'da TEKNOFEST heyecanı başladı (2)
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        'TOPLUTAŞIMA KULLANMALARINI TAVSİYE EDİYORUZ'

        TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Adana'da ilk kez düzenlenen etkinlikle ilgili değerlendirmede bulundu. TEKNOFEST'in Akdeniz'in merkezi Adana Şakirpaşa Havalimanı'nda muhteşem bir coşkuyla kapılarını millete açtığını kaydeden Bayraktar, "Bu yıl 1 milyon 600 binden fazla gencimiz yarışmalarımıza başvurmuştu. Yarışmaların büyük bir kısmı tamamlandı. Artık 50 farklı kategoride yapılan yarışmaların birkaçı devam ediyor. 25 farklı yarışmanın büyük bir kısmı Antalya'da gerçekleştiriliyor. İnanılmaz bir coşkuyla bu yola girmiştik. Adana'nın sıcaklığıyla benzer bir şekilde muhteşem bir coşkuyla Şakirpaşa'da TEKNOFEST kapılarını milletimize açmış oldu. Çok yoğun bir katılım var. Yoğun bir ilgi olduğunu görüyoruz. Tabii özellikle hafta sonu bu ilgi daha da artacaktır. Bu nedenle biz tüm ziyaretçilerimize hafta içini tavsiye ediyoruz. Toplu taşımayı kullanmalarını tavsiye ediyoruz" dedi.

        'BAYRAKTAR TB3 İLE ANKA-3'TEN İLK GÖSTERİ'

        Daha önce Bayraktar-Akıncı ile Bayraktar-Kızıl Elma'nın ilk uçuşlarını milletin huzurunda yaptıklarını kaydeden Bayraktar, "Bu yıl da Bayraktar-TB3 ve insansız savaş uçağı ANKA-3 hava aracımız, halkımızın huzurunda ilk defa gösteriye çıkacaklar. Bunlar da TEKNOFEST'in yeni sürprizleri. İnşallah gençlerimiz de yeni teknolojiler geliştirdikçe TEKNOFEST kuşağımız, bizden sonra gelen nesiller, onların eserlerini de adım adım sergilemeye başlayacağız" diye konuştu.

        'REKOR KAYIT'

        Adana bugüne kadar online kayıt açısından en fazla kayıt alan festival olduğunu anlatan Bayraktar, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Bunu da tabii özellikle TEKNOFEST'in dip dalgasının ülkemizin en ücra köşesindeki çocuğun bile gelip, onun hayallerine adeta dokunmamız suretiyle ülkemizi tam bağımsız ve müreffeh yarınlara taşıma açısından da açısından çok önemli görüyoruz. 10 binlerce genç kardeşimizi biz buraya Özdemir Bayraktar anısına ‘Bir Çocuk Gelsin Bir Uçağa Dokunsun' projesi kapsamında ücretsiz bir şekilde festivale getiriyoruz. Burada seyirlerini, gezmeyi onlara bir anlamda hayallerine dokunarak geleceğe dair bu alanda da bir yandan da insanlığın faydasını ülkemizin yararına nice eserler geliştirmeleri adına ilham olmaya çalışıyoruz. Benim hikayemde de benzer bir şey var. Ben de ufacık bir çocukken, babam beni bir etkinliğe götürmüştü. O gün aklımdan hiç çıkmadı. Bizim de amacımız bu. Genç kardeşlerimizin en imkanı olmayan çocuğun dahi hayallerine girebilmek ve bir anlamda ülkemiz adına, insanlık adına onun hayallerini, gayretini yeşertebilmek, ilham olabilmek."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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