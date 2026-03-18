        Adana'da "huzur ve güven" uygulaması yapıldı

        Adana'da polis, jandarma ve sahil güvenlik ekiplerince, "huzur ve güven" uygulaması yapıldı.

        Giriş: 18.03.2026 - 00:30 Güncelleme:
        İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 74 noktada eş zamanlı uygulama gerçekleştirdi. 2 bin 305 güvenlik personelinin katıldığı uygulamada, durdurulan araçlar detaylı şekilde kontrol edildi. Sürücülerin ve yolcuların Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı.

        Vali Mustafa Yavuz, merkez Seyhan ilçesi Saydam Caddesi'nde katıldığı uygulamada vatandaşların bayramını kutlayarak, sohbet etti.

        Vali Yavuz burada gazetecilere yaptığı açıklamada, uygulamanın kent merkezinin yanı sıra 15 ilçede gerçekleştirildiğini söyledi.

        Denetlemelerde vatandaşların önerilerini aldıklarını belirten Yavuz, "Onların huzuru ve güvenliği için sahada olduğumuzu ve bundan sonra da sahada olacağımızı ifade ettik. Arkadaşlarımız mahalle mahalle sokak sokak uygulama yapıyor. Adanalı hemşehrilerimizin bize vereceği destekle Adana'nın huzurunun ve güvenliğinin dünden daha iyi olacağı noktasında ümitliyiz. Bugün 831 mahallemizin huzuru ve güvenliği için jandarmamız, emniyetimiz aynı şekilde ilçelerdeki kaymakamlarımızın da bizzat katılımıyla topyekün sahadayız." dedi.

        Emniyet ve jandarmayla birlikte bayram tedbirlerinin planlandığını ifade eden Yavuz, şunları kaydetti:

        "10 gün boyunca hem asayiş açısından hem trafik açısından tüm unsurlarımızla sahada olacağız. Vatandaşımızın huzuru açısından sevdikleriyle birlikte bayramlarını geçirmesi için bizler çalışmaya devam edeceğiz. Bu şehirde yaşayan 2,3 milyon hemşehrimizin mutluluğu ve refahı için çalışacağız."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Ali Laricani hayatını kaybetti
        Ali Laricani hayatını kaybetti
        "Türk futbolu için önemli bir gece!"
        "Türk futbolu için önemli bir gece!"
        İran basını: Besic Güçleri Komutanı öldü
        İran basını: Besic Güçleri Komutanı öldü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail bölgeyi felakete sürüklüyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail bölgeyi felakete sürüklüyor
        "NATO üyelerinin çoğu operasyona katılmak istemiyor"
        "NATO üyelerinin çoğu operasyona katılmak istemiyor"
        Bakan Fidan'dan gündeme dair açıklamalar
        Bakan Fidan'dan gündeme dair açıklamalar
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        Macron: Fransa kesinlikle katılmayacak
        Macron: Fransa kesinlikle katılmayacak
        İran saldırısı nedeniyle Trump yönetiminden ilk istifa
        İran saldırısı nedeniyle Trump yönetiminden ilk istifa
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Nene yıldızlaştı, Fenerbahçe farklı kazandı!
        Nene yıldızlaştı, Fenerbahçe farklı kazandı!
        Kar payı adı altında milyonluk vurgun
        Kar payı adı altında milyonluk vurgun
        Nene hat-trick yaptı, tarihe geçti!
        Nene hat-trick yaptı, tarihe geçti!
        Gürlek: Açık bir algı operasyonudur
        Gürlek: Açık bir algı operasyonudur
        Liverpool maçı öncesi Galatasaray'da 5 temel prensip
        Liverpool maçı öncesi Galatasaray'da 5 temel prensip
        "Köklerimize geri dönmeye çalıştık!"
        "Köklerimize geri dönmeye çalıştık!"
        İran lideri Hamaney: Barış zamanı değil
        İran lideri Hamaney: Barış zamanı değil
        Elon Musk’ın annesi İstanbul'da
        Elon Musk’ın annesi İstanbul'da
        Halka arza X barikatı
        Halka arza X barikatı
        Satın aldığı arsada tarihi cami kalıntıları çıktı
        Satın aldığı arsada tarihi cami kalıntıları çıktı

        Benzer Haberler

        Adana'da 2 bin 305 personelle 'Huzur ve Güven' uygulaması Adana Valisi Must...
        Adana'da 2 bin 305 personelle 'Huzur ve Güven' uygulaması Adana Valisi Must...
        Şehit aileleri ve gaziler, iftarda bir araya geldi
        Şehit aileleri ve gaziler, iftarda bir araya geldi
        AK Parti Adana İl Başkanlığı iftar programı düzenledi
        AK Parti Adana İl Başkanlığı iftar programı düzenledi
        Adana'da kaçak silah ticareti yaptığı öne sürülen sanığa 5 yıl hapis cezası...
        Adana'da kaçak silah ticareti yaptığı öne sürülen sanığa 5 yıl hapis cezası...
        Adana'da "+1 Farkla Sahne Senin" etkinliği düzenlendi
        Adana'da "+1 Farkla Sahne Senin" etkinliği düzenlendi
        Taksici, meslektaşının önünü kesip tehdit etti
        Taksici, meslektaşının önünü kesip tehdit etti