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        Murat Sancak Adana Demirspor Başkanlığı'ndan istifa etti, yerine Bedirhan Durak atandı

        SÜPER Lig ekiplerinden Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, görevinden istifa etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.10.2024 - 21:39 Güncelleme: 06.10.2024 - 21:40
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        Murat Sancak Adana Demirspor Başkanlığı'ndan istifa etti, yerine Bedirhan Durak atandı
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        SÜPER Lig ekiplerinden Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, görevinden istifa etti. Sancak'ın bırakmasının ardından başkanlığa Bedirhan Durak atandı.

        Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla görevi bıraktığını duyurdu.

        Başkanlık görevine Bedirhan Durak'ın atandığını bildiren Sancak, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

        "Bundan sonraki süreçte Murat Sancak olarak; dün, bugün ve yarına ilişkin olup biten tüm olaylar, çeteleşerek oyunda olan, kullanılan ve Adana Demirspor'u tüketmek üzere yapılmak istenen tüm gerçekleri en yakın zamanda sizlere aktaracağım. Bugün almış olduğum bu veda kararı, bugünkü maçtan önce almış olduğum bir karardır. Adana Demirspor'umuz deyim yerindeyse kan emici bir takım isimler tarafından bu hale getirilmiş olup, bu isimleri tek tek tüm yaptıkları ile gözler önüne sererek, camiamız başta olmak üzere kamuoyuna açıklamak boynumun borcudur. Şu an gerçek Adana Demirspor taraftarlarına, mavi -lacivert renklere gönül vermiş, tüm birlikte yürümüş olduğum dostlarıma 'Kusura bakmayın ve hakkınızı helal edin' diyorum. Benim hakkım var ise, hepinize helaldir. Bu kadar maddi menfaatleri için ruhunu satmış olan kişilerle yola devam etmem mümkün değildi. Ayrıca dipnot olarak belirtmek istiyorum ki; devir şartlarını daha önce duyurmuş olduğum, elini avucunu ovan o kişiler daha çok beklersiniz. Sizler ve sizin abileriniz bu kulübü asla alamayacak ve emellerinize ulaşamayacaksınız. Adana Demirspor'u sizlere

        rağmen, sizlerle mücadele etmeye devam ederek, gerçek anlamda sahip çıkacak kişilere devredeceğim."

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