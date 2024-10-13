Dolmuş, elektrikli motosiklete çarptı: 5'i çocuk, 7 yaralı

ADANA’da dolmuşun elektrikli motosiklete çarptığı kazada, 5’i çocuk 7 kişi yaralandı. Kaza, kameraya yansıdı.

Kaza, öğle saatlerinde Yüreğir ilçesi Güzelevler Mahallesi’nde meydana geldi. Dolmuş, ismi öğrenilemeyen kadının kullandığı, sepetinde bir kadın ve 5 çocuğun olduğu, elektrikli motosiklete çarptı. Yola savrulan motosikletteki 7 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Minibüsün araç kamerasına yansıyan kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.