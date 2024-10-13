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        Dolmuş, elektrikli motosiklete çarptı: 5'i çocuk, 7 yaralı

        ADANA'da dolmuşun elektrikli motosiklete çarptığı kazada, 5'i çocuk 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.10.2024 - 16:37 Güncelleme: 13.10.2024 - 16:40
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        Dolmuş, elektrikli motosiklete çarptı: 5'i çocuk, 7 yaralı
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        ADANA’da dolmuşun elektrikli motosiklete çarptığı kazada, 5’i çocuk 7 kişi yaralandı. Kaza, kameraya yansıdı.

        Kaza, öğle saatlerinde Yüreğir ilçesi Güzelevler Mahallesi’nde meydana geldi. Dolmuş, ismi öğrenilemeyen kadının kullandığı, sepetinde bir kadın ve 5 çocuğun olduğu, elektrikli motosiklete çarptı. Yola savrulan motosikletteki 7 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Minibüsün araç kamerasına yansıyan kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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