Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        MİT'in sınır ötesi operasyonu ile yakalanan El Kaide üyesi ile suç ortağı adliyede

        MİLLİİstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) sınır ötesi operasyonu ile yakalanan El Kaide üyesi Ahmet Baykara (28) ile birlikte hareket ettiği Y.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.10.2024 - 12:04 Güncelleme: 17.10.2024 - 12:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        MİT'in sınır ötesi operasyonu ile yakalanan El Kaide üyesi ile suç ortağı adliyede
        ABONE OL
        ABONE OL

        MİLLİİstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) sınır ötesi operasyonu ile yakalanan El Kaide üyesi Ahmet Baykara (28) ile birlikte hareket ettiği Y.A. (29), adliyeye sevk edildi.

        MİT'in yaptığı çalışmada Suriye'deki kamplarda askeri eğitim alıp, TSK'nın üsleri ile bir konvoya düzenlenen bombalı saldırıların planlayıcısı ve uygulayıcısı olduğu belirlenen El Kaide üyesi Ahmet Baykara'nın, arandığını anlayınca bir Afrika ülkesine kaçtığı tespit edildi. Şüphelinin 2014-2019 yılları arasında Suriye'de yerel polis karakollarına yönelik 5 saldırı, Taka kentinde 3 bombalı saldırı düzenlediği saptandı. Baykara'nın, Türkiye'deki hassas noktalara ilişkin eylem planladığı, bunları gerçekleştirmek için de örgüt üyeleriyle irtibat kurduğu belirlendi.

        ADANA'YA GÖTÜRÜLDÜ

        Bu tespitler sonrası harekete geçen MİT, Baykara'yı kaçtığı Afrika ülkesinde yakalayıp yurda getirdi. İfadesinde, sınır ötesinde TSK'ya yönelik gerçekleştirdiği eylemleri itiraf eden terörist, Türkiye'de bulunan birçok hassas noktaya planladığı eylemleri ve hareket ettiği diğer teröristleri açıkladı. Baykara, ifadesinin ardından eylem planladığı iller arasında yer alan Adana'ya götürüldü.

        SUÇ ORTAĞI DA YAKALANDI

        Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, Baykara'nın verdiği isimler doğrultusunda eylemlerde birlikte hareket ettiği belirlenen Y.A.'yı adresine düzenlenen operasyona yakaladı. Y.A.'nın evinde ele geçirilen cep telefonu, bilgisayar ve hard disk, incelenmek üzere emniyete götürüldü. Y.A., ifadesinde, Baykara ile birlikte örgüt adına düzenledikleri eylemleri itiraf etti. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ahmet Baykara ile Y.A., geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Ele geçirilen materyallerin incelenmesi ile soruşturmanın derinleştirileceği belirtildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        21 aylık bebek uyuyordu! Kreşte tokat dehşetine tutuklama!
        21 aylık bebek uyuyordu! Kreşte tokat dehşetine tutuklama!
        Meryem'i 5 kurşunla katletmişti! Son sözü soruldu!
        Meryem'i 5 kurşunla katletmişti! Son sözü soruldu!
        İşte ilk ‘vergi yüzsüzleri’ listesi
        İşte ilk ‘vergi yüzsüzleri’ listesi
        Rashica'nın yerine kim oynayacak?
        Rashica'nın yerine kim oynayacak?
        Polis inceleme başlattı! Öldüren temizlik!
        Polis inceleme başlattı! Öldüren temizlik!
        Eski hakem Selçuk Dereli hayat kurtardı!
        Eski hakem Selçuk Dereli hayat kurtardı!
        Hücre Atlası: Cildin yaşlanmasını geciktirebilecek yeni bir yöntem keşfedildi
        Hücre Atlası: Cildin yaşlanmasını geciktirebilecek yeni bir yöntem keşfedildi
        Âşıklar ilk kez görüntülendi
        Âşıklar ilk kez görüntülendi
        İstanbul'da yaşandı! İki kuzenin kanlı hesaplaşması!
        İstanbul'da yaşandı! İki kuzenin kanlı hesaplaşması!
        Kademeli ayrılık
        Kademeli ayrılık
        Ayşegül'ün katiliyle ilgili paylaşımları yürek yaktı!
        Ayşegül'ün katiliyle ilgili paylaşımları yürek yaktı!
        "Kendimi odaya kilitledim"
        "Kendimi odaya kilitledim"
        Bodrum'un rakipleri belli oldu
        Bodrum'un rakipleri belli oldu
        Milli araya Fenerbahçeliler damga vurdu!
        Milli araya Fenerbahçeliler damga vurdu!
        Güney Kore, Kuzey için artık 'resmi' düşman
        Güney Kore, Kuzey için artık 'resmi' düşman
        Konutta 21 ayın en yüksek satışı
        Konutta 21 ayın en yüksek satışı
        Bireysel silahlanmadaki durum
        Bireysel silahlanmadaki durum
        Galatasaray'ın eli rahatladı!
        Galatasaray'ın eli rahatladı!
        Borsa İstanbul 15 günde 29 milyar dolar eridi
        Borsa İstanbul 15 günde 29 milyar dolar eridi
        Elektronik sigara patladı, kız çocuğu gözünü kaybetti
        Elektronik sigara patladı, kız çocuğu gözünü kaybetti

        Benzer Haberler

        8. Uluslararası Adana Lezzet Festivali başladı
        8. Uluslararası Adana Lezzet Festivali başladı
        Lübnan'dan tahliye edilen 169 Türk vatandaşı Türkiye'ye ulaştı
        Lübnan'dan tahliye edilen 169 Türk vatandaşı Türkiye'ye ulaştı
        MİT'in Afrika'da yakaladığı El Kaide üyesinin itirafıyla Adana'da bir terör...
        MİT'in Afrika'da yakaladığı El Kaide üyesinin itirafıyla Adana'da bir terör...
        SASA'nın, polyesterin ham maddesi PTA'yı üreteceği tesis açılışa hazırlanıy...
        SASA'nın, polyesterin ham maddesi PTA'yı üreteceği tesis açılışa hazırlanıy...
        Adana'da çiftlikte tartıştığı arkadaşını av tüfeğiyle öldürdüğü öne sürülen...
        Adana'da çiftlikte tartıştığı arkadaşını av tüfeğiyle öldürdüğü öne sürülen...
        Adana'da uyuşturucu ele geçirilen hurda deposundaki bir kişi gözaltına alın...
        Adana'da uyuşturucu ele geçirilen hurda deposundaki bir kişi gözaltına alın...