Yargıtay, Adana'da iş yeri sahibini bıçaklayarak öldüren sanığın cezasını onadı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde kavga ettiği iş yeri sahibini bıçaklayarak öldüren sanığa "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan verilen 10 yıl hapis cezası Yargıtay tarafından onandı.



Cemalpaşa Mahallesi'nde 6 Aralık 2022'de Uğur Uca'nın bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davanın 1 Aralık 2023'teki karar duruşmasında tutuklu sanık M.K'ye "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan verilen 10 yıl hapis cezasına ilişkin temyiz incelemesi, Yargıtay 1. Ceza Dairesince tamamlandı.



Sanığın cezasını onayan dairenin kararında, yerel mahkemenin hükmünde usul ve esas yönünden hukuka aykırılık bulunmadığı belirtildi.



Kararda, yargılama aşamasında eksiklik olmadığı ifade edilerek, şu değerlendirme yapıldı:



"Hükme esas alınan ve reddedilen delillerin açıkça gösterildiği, vicdani kanının dosya içindeki belge ve bilgilere uyumlu olarak kesin verilere dayandırıldığı, eylemin sanık tarafından gerçekleştirildiğinin saptandığı, alınan raporların yeterli ve hüküm kurmaya elverişli olduğu belirlenmiştir. Adana Bölge Adliye Mahkemesi 18. Ceza Dairesinin sınırlı olarak yapılan temyiz incelemesi sonucunda da hukuka aykırılık görülmediğinden oy birliğiyle temyiz isteminin esastan reddi ile hükmün onanmasına karar verildi."



- Olay ve dava



Cemalpaşa Mahallesi'ndeki bir iş merkezinde çıkan ve bitişikteki motosiklet bayisine de sıçrayan yangının ardından dükkan sahibi Uğur Uca ile M.K. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıkmıştı. Tartışma sırasında Uca'yı bıçaklayarak öldüren M.K. tutuklanmıştı. Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince yargılanan sanık, "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

