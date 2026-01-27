Adana'da çocuklar kamyonlarla getirilen karla eğlendi

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde çocuklar, kamyonlarla getirilen karla eğlendi. Hürriyet Mahallesi Muhtarı Ömer Atiz tarafından ilçe merkezine kar yağmaması üzerine kentin yüksek kesimlerinden 2 kamyon kar getirildi. Muhtarlık bahçesine boşaltılan karda başta çocuklar olmak üzere çok sayıda vatandaş, kar topu oynadı, kardan adam yaptı.

