        Adana Haberleri

        Adana'da çocuklar kamyonlarla getirilen karla eğlendi

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde çocuklar, kamyonlarla getirilen karla eğlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2026 - 16:28 Güncelleme: 27.01.2026 - 16:28
        Adana'da çocuklar kamyonlarla getirilen karla eğlendi
        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde çocuklar, kamyonlarla getirilen karla eğlendi.

        Hürriyet Mahallesi Muhtarı Ömer Atiz tarafından ilçe merkezine kar yağmaması üzerine kentin yüksek kesimlerinden 2 kamyon kar getirildi.

        Muhtarlık bahçesine boşaltılan karda başta çocuklar olmak üzere çok sayıda vatandaş, kar topu oynadı, kardan adam yaptı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

