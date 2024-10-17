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        Adana'da üretilen 1,5 tonluk kehribar tespih, fuarda görücüye çıktı

        ADANA'da 3'üncüsü düzenlenen Tespih ve Doğal Taşlar Fuarı, kapılarını ziyaretçilerine açtı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.10.2024 - 15:54 Güncelleme: 17.10.2024 - 16:00
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        Adana'da üretilen 1,5 tonluk kehribar tespih, fuarda görücüye çıktı
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        ADANA’da 3’üncüsü düzenlenen Tespih ve Doğal Taşlar Fuarı, kapılarını ziyaretçilerine açtı. Adanalı zanaatkarlar tarafından üretilip fuarda sergilenen 1,5 ton ağırlığında, 3,5 milyon lira değerinde dev kehribar tespih, ilgi çekti.

        Türkiye’nin tek Tespih ve Doğal Taşlar Fuarı, TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’ndeki törenin ardından ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Kent ve bölgedeki tespih tutkunları, ilk gününde birbirinden farklı tespih modelleri ve doğal taşları görmek, beğendiklerini satın almak için fuara katıldı.

        Açılış konuşmasını yapan Vali Yavuz Selim Köşger, “Yaptığımız işi her alanda bize özgü bir şekilde yaparız. Dünyada tespihi bu kadar sanat haline getiren, güzel işleyen, sunan ve buna kendi ruhundan bir şeyler katan başka da çok fazla millet yok. O anlamda tespih sanatkarlarımızın hepsinin eline, yüreğine sağlık” diye konuştu. Konuşmaların ardından kesilen kurdelenin ardından 20 Ekim’e kadar sürecek olan fuar başladı.

        ‘GUİNNESS REKORLAR KİTABI’NA BAŞVURACAĞIZ’

        Adanalı tespih ustaları tarafından üretilen 1,5 ton ağırlığında, 33 habbeli, ip yerine çelik halatlarla bağlanan 3,5 milyon lira değerindeki dev tespih de bulunduğu Tespihçiler Çarşısı'ndaki alandan özenle sökülerek sergilenmek üzere TÜYAP Fuar Alanı'na taşındı. Fuar alanında sergilenmeye başlanan dev tespih fuarı gezenlerin ilgisini çekti. Fuara katılan bazı ziyaretçiler, dev tespihin önünde fotoğraf çektirdi.

        Türkiye Tespihçiler Federasyonu Genel Başkan Vekili Nuri Küçük, ilerleyen dönemlerde Guinness Rekorlar Kitabı’na girebilmek için başvuruda bulunacaklarını söyledi. Küçük, “Daha önce 1 tonluk yapmıştık bu defa 1,5 tonluk ürettik. İleride daha büyüğünü de üreteceğiz. Büyük emekler harcanan tespihin malzemesi tamamen kehribar. Asla plastik malzeme kullanılmadı. Fuarımızda ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Her bir habbesi 45 kilo ağırlığında. Geçen yıl fuarımızda 55 ülke, 81 ilimizden katılım oldu. 550 stantta bütün dünyayı misafir ettik. Bu yıl ilgi daha da büyük olacak” dedi.

        FİYAT ARALIĞI ÇOK GENİŞ

        Türkiye Tespihçiler Federasyonu Genel Başkan Vekili Uğur Türkmen de dünya genelinde tespihe yoğun ilgi olduğunu ve Türkiye’nin en büyük üretim merkezinin ise Adana olduğunu söyledi. Herkesi fuara davet eden Türkmen, “En çok Osmanlı kehribarı, damla kehribar, işlemeli Oltu taşları ve kuka gibi doğal ürünler ilgi görüyor. Ürünlerin fiyat aralığı ise çok geniş. 100 liradan 100 milyon lirayı aşan fiyatlarla ürün bulmak mümkün. Koleksiyon değeri olan, dünyada eşi benzeri olmayan birçok türde tespihimiz var. Fuarda bunların hepsi görücüye çıkacak. Aynı zamanda üst düzey doğal taşlar, aksesuarlar da olacak. Kadın-erkek herkesin ilgisini çekecek bir fuar olacak” diye konuştu.

        50 BİN DOLARLIK TESPİH

        Fuarın en pahalı tespihlerinden biri olarak gösterilen Beylerbeyi Galip Usta’nın 1900’lü yılların başında ürettiği belirtilen 210 gram ağırlığındaki tespihe ise 50 bin dolar fiyat biçildi. Tespihi anlatan Mehmet Demir, “Çok değerli olmasının sebebi ebadı ve ölçülerinin büyük, aynı zamanda da tek parça olmasıdır. Üzerinde Beylerbeyi Galip Usta’nın imzası da bulunuyor. Tespihi almak isteyenler oluyor ancak böylesi simge ürünler camiada bir namdır, şöhrettir. Bu nedenle çok da satma taraftarı değiliz” dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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