Adana'da üretilen 1,5 tonluk kehribar tespih, fuarda görücüye çıktı

ADANA’da 3’üncüsü düzenlenen Tespih ve Doğal Taşlar Fuarı, kapılarını ziyaretçilerine açtı. Adanalı zanaatkarlar tarafından üretilip fuarda sergilenen 1,5 ton ağırlığında, 3,5 milyon lira değerinde dev kehribar tespih, ilgi çekti.

Türkiye’nin tek Tespih ve Doğal Taşlar Fuarı, TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’ndeki törenin ardından ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Kent ve bölgedeki tespih tutkunları, ilk gününde birbirinden farklı tespih modelleri ve doğal taşları görmek, beğendiklerini satın almak için fuara katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Vali Yavuz Selim Köşger, “Yaptığımız işi her alanda bize özgü bir şekilde yaparız. Dünyada tespihi bu kadar sanat haline getiren, güzel işleyen, sunan ve buna kendi ruhundan bir şeyler katan başka da çok fazla millet yok. O anlamda tespih sanatkarlarımızın hepsinin eline, yüreğine sağlık” diye konuştu. Konuşmaların ardından kesilen kurdelenin ardından 20 Ekim’e kadar sürecek olan fuar başladı.

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Adanalı tespih ustaları tarafından üretilen 1,5 ton ağırlığında, 33 habbeli, ip yerine çelik halatlarla bağlanan 3,5 milyon lira değerindeki dev tespih de bulunduğu Tespihçiler Çarşısı'ndaki alandan özenle sökülerek sergilenmek üzere TÜYAP Fuar Alanı'na taşındı. Fuar alanında sergilenmeye başlanan dev tespih fuarı gezenlerin ilgisini çekti. Fuara katılan bazı ziyaretçiler, dev tespihin önünde fotoğraf çektirdi.