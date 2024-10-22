Elektrikli ısıtıcıdan çıkan yangında 3 kardeş öldü

ADANA’da üşümemeleri için yataklarının altına konulan elektrikli ısıtıcıdan çıkan yangında, 3 kardeş hayatını kaybetti.

Olay, saat 08.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesi 1106 Sokak 3 numaralı evde meydana geldi. Evde sabah uyuyan çocuklarının yatağının altına üşümemeleri için elektrikli ısıtıcı bırakan Suriyeli çiftten baba işe anne da markete gitti. Aşırı ısınan ısıtıcı patlayınca yangın çıktı. En büyüğü 6, en küçüğü 1 yaşında olan 3 çocuk alevlerin arasında kaldı. Dumanları fark eden komşuların ihbarı üzerine eve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın kısa sürede söndürülürken, 3 kardeşin yanarak yaşamını yitirdiği belirlendi.